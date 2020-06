Hvit antirasist?

Å hevde at rasisme trumfer smittetiltakene, er mangel på respekt for våre myndigheter

Mammaen til Herman (3) ommøblerer rommet hans ofte for at det skal bli lettere å leke

- Det var en hasardiøs biljakt. Det går ikke an å kjøre slik i et tettbygd boligfelt

Å hevde at rasisme trumfer smittetiltakene, er mangel på respekt for våre myndigheter

Å poste et bilde betyr ikke at man automatisk har gjort jobben sin i å bekjempe rasisme

Saken oppdateres.

De siste dagene har jeg prøvd å forstå. Jeg har prøvd å tilegne meg kunnskap. Jeg har lært noe nytt, og så har jeg lært enda noe nytt. Jeg har gått fra å bruke ord som «ikke rasist», til antirasist, til pro-black. Jo mer jeg leser om temaet, jo mer skjønner jeg hvor komplekst og sammensatt det hele er.

Jeg har alltid sett på meg selv som en åpen person, med antirasistiske holdninger. Men i løpet av de siste dagene har jeg skjønt hvor lite kunnskap jeg faktisk har hatt.

LES OGSÅ: Rasismen i Norge er mer skjult

Jeg har lært om hvordan afroamerikanske mennesker ble satt i fengsel da slaveriet opphørte i 1865, fordi det ødela økonomien til den hvite eliten. Jeg har lært om hvordan svarte mennesker ble fremstilt som udyr og farlige av rasistiske grupper, og hvordan de ble henrettet og torturert offentlig.

Jeg har lært om hvordan innføringen av segregering var en måte for hvite menn å opprettholde makt på, da rasistiske henrettelser ikke lengre ble akseptert. Jeg har lært om hvordan motstandsbevegelser og forkjempere for svartes rettigheter ble fremstilt som terrorister og kriminelle, og drept av politi.

Jeg har lært om hvordan hvite guvernører inndelte områder ut i fra hvor det var gunstig å investere penger og bedrifter, og hvordan dette har ført til økonomiske og sosiale forskjeller for svarte mennesker i mange generasjoner.

Her kan du lese flere innlegg om rasisme.

Jeg har lært at alle disse formene for systematisk rasisme henger sammen med hvordan svarte mennesker blir behandlet i dag. Hvis man ikke er kjent med historien, kan det være lett å konkludere med at systematisk rasisme er tilfeldig. Og er man av en slik oppfatning kan det også være vanskelig å se hverdagsrasismen i sin helhet.

Det er urovekkende å se hvordan retorikken til en nåværende president er skremmende lik den som ble brukt da det ble innført tiltak som systematisk satte svarte mennesker i fengsel.

Dette har lært meg hvorfor det er viktig å støtte saker som «black lives matter». Hvorfor det er viktig å kjempe for å ansette flere fargede mennesker på alle områder i samfunnet. Hvorfor det er viktig å støtte fargede kunstnere, musikere, entreprenører og bedrifter drevet av svarte. Ikke for å gjøre et poeng ut av det, men fordi de i generasjoner har blitt utsatt for en systematisk rasisme som har gjort det vanskelig for mange å komme fram.

LES OGSÅ: - Jeg har dårlig samvittighet for ikke å ha snakket mer om det før. Det er viktig at hvite i Norge får vite hva vi opplever

Jeg har også skjønt hvor lite dette faktisk handler om meg. For det handler ikke om meg. Det handler om alle de som opplever rasisme hver dag. Og det er mange.

Det betyr derimot ikke at man skal la være å engasjere seg. De siste dagene har jeg lært mer om hvordan man kan være en bedre alliert, uten å få det til å handle om seg selv. Og jeg har skjønt at for å forstå rasisme bedre, må man også anerkjenne sine egne privilegier. Vær den som sier imot når dine venner, familie eller kolleger sier noe rasistisk. Vær den som tør å gå i diskusjon. Vær den som lærer barna dine å være aktiv, og ikke passiv. Vær den som lytter og forsterker stemmer, uten å snakke for noen om noe du selv ikke har opplevd.

LES LEDEREN: Når engasjerte roper på Torget, bør vi lytte

Om jeg skulle kommet med en oppfordring til alle sammen der ute: aldri slutt å tilegne deg selv kunnskap om dette temaet. Les bøker, hør på podcast, følg brukere med nyttig informasjon på sosiale medier, se filmer og serier, les artikler.

Og ikke minst - søk informasjon som kommer fra ikke-hvite mennesker. Det er kjempebra at vi alle sammen deler informasjon med hverandre, men for å få et større og bredere perspektiv tror jeg det er viktig å også være bevisst hvor man henter informasjonen fra. Da mener jeg ikke at man skal spørre ut alle de fargede vennene sine med alt man måtte lure på, dersom det ikke hadde føltes naturlig å gjøre for to uker siden. Men følg gjerne brukere på sosiale medier, eller søk informasjon andre steder. Det finnes så mange viktige stemmer der ute, som gir så mye av seg selv for at vi alle sammen kan lære og bli mer bevisst.

Til sist er det også viktig å anerkjenne at det å være antirasistisk eller pro-black, kommer i så mange forskjellige former. Det å ikke poste et svart bilde på sosiale medier betyr ikke at man ikke engasjerer seg, og det å poste et bilde betyr ikke at man automatisk har gjort jobben sin i å bekjempe rasisme.

Rasisme arter seg på så mange forskjellige måter - akkurat nå er fokuset på å belyse og bekjempe undertrykkelse og forskjellsbehandling av svarte mennesker.

Rasisme er ikke noe alle opplever å kjenne på personlig, men det er alles ansvar å kjempe kampen. Hilsen hvit antirasist.

LES OGSÅ: Synne (18): Dette gir oss i det svarte samfunnet makten til å vise og tale vår frustrasjon

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter