Matjorda på Overvik Gård må bevares som uerstattelig for ettertiden

Saken oppdateres.

Slakt skrånende åkerlandskap, gammel havbunn, førsteklasses rundt 400 dekar god matjord som har vært dyrket i generasjoner, trolig fra før vikingetiden. Nå står denne verdifulle arven fra våre forfedre i fare for å bli utbygd og tapt. Eier ikke «bonden» og hans medsammensvorne samvittighet? Det er ikke klokt!

Adresseavisen beskrev denne triste saken på en utmerket måte over fire sider 8. juni 2020. Adressa skriver at utbyggerne kan tjene opptil 27 milliarder kroner. Det er jo dobbel galskap. Skal noen få personer kunne tjene milliardbeløp på å ødelegge samfunnets matfat for evig og alltid?

Egentlig bør det bli politisk enighet om at dette selvsagt må stanses når det skal opp i bystyret på nytt. Både Ap, Høyre og Frp og flere bør ha meget stor interesse for det sammen med Sp, SV og MDG som allerede har varslet kamp for vern av matjorda. Ettertiden vil se på det som kriminelt, hvis dette skjer. Det må bli en selvfølge at uerstattelig matjord som en har på Overvik gård må vernes for alltid.

Det er nærmest en hån mot våre forfedre som har slitt og dyrket mat her siden Norge ble befolket etter istiden og en ringeakt mot våre etterkommere å bygge ned den beste matjorda i Norge. Storbyene trenger selvsagt også kortreist mat. Trondheim har vært av de verste til å bygge ned matjord. Det må stoppe nå!

Koronakrisen har virkelig vist til fulle at vi nå må ta vare på verdifull matjord for fremtiden og oss alle. Sverige vil nå ta i bruk igjen masse nedlagte småbruk for å bedre matvareberedskapen. Norge har en selvforsyning på under 50 prosent av mat vi trenger. Det vil si vi importerer over 50 prosent av maten vår fra utlandet. Bøndene har matjorda kun til låns og må forvalte den ansvarsfullt for våre barn og etterkommere.

Det må settes en så høy avgift på å bygge ned matjord at det ikke er lønnsomt sa en klok Høyre-politiker. Det er i hvert fall ikke riktig at noen få eiere og utbyggere skal tjene milliarder. Overskuddet må gå tilbake til samfunnet, det vil si oss alle som mister denne fundamentalt livsviktige matjorda.

Bygg heller i skogsområder som vi har mer enn nok av både i Trondheim, Trøndelag og i Norge. Det betyr også svært mye for trivselen til oss som bor i Trondheim at det er grønne områder i byen. «Grønne lunger» må generelt tas vare på. Byen blir sakte men sikkert fattigere når de blir borte.

Det blir også helt feil at Trondheims befolkning skal vokse på bekostning av Trøndelag forøvrig. Kanskje vi også bør begynne å spørre oss om Trondheim snart er stor nok? Videre vekst må uansett ikke gå på bekostning av matjorda. Legg heller til rette for utvikling av bygdene og småstedene ellers i vakre Trøndelag. Det er et politisk spørsmål også på landsplan. Stans i hvert fall den kortsynte og meningsløse nedbyggingen av uerstattelig matjord på Overvik.

