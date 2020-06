Moderne utvikling på Overvik

Ga to meldinger - én dårlig og én positiv

- Oppfatter at Malvik kommune ønsker å få til en løsning

Matjorda på Overvik Gård må bevares som uerstattelig for ettertiden

Rasisme-debatten: Får vi se at rasende demonstranter river Tordenskiold-statuen og kaster den i Nidelva?

- Oppfatter at Malvik kommune ønsker å få til en løsning

Saken oppdateres.

Jeg er en av de «berørte naboer» til det som ble kalt for hensynsløs utbygging på Overvik.

Flere dager har byen diskuterte den skandaløse avgjørelsen til politikere, svimlende summer utbygger kommer til å tjene og hvordan matjord skal bevares. Alle var raskt ute med å forsvare matjord, som vi fikk i gave fra foreldrene våre.

Men hvor var vi alle da bonden ikke tjente penger på matjorda si? Er det virkelige slik at alle våkner kun når bonden ble rik? Når bonden tatt utbytte? Ingen nevner hva pengene ble brukt på.

LES ADRESSA-SAKEN: Milliardjordet

Jeg er stor tilhenger av forskjellig lagidrett. Og det er ikke vanskelig å legge merke til Overvik-logo som vises over fotballbane på Ranheim, eller på håndballkamper i Trondheim.

Hvorfor er vi så fokusert på debatten når det står om fortjeneste til de enkelte?

LES BAKGRUNN: Hemmelige dokumenter avslører planene for ny bydel

Adressa skriver at utbyggerne kan får inntekter på opptil 27 milliarder kroner. Det er jo dobbel galskap. Skal noen få personer kunne tjene milliardbeløp på å ødelegge samfunnets matfat for evig og alltid?

Hvorfor skal det være ulovlig å tjene penger? Og har vedkommende som skrevet det sjekket eldre kart av Trondheim, som viser at huset en av debattantene selv har bygde, ligg på tidligere matjordfeltet til Overvik?

LES OGSÅ: Matjorda på Overvik Gård må bevares som uerstattelig for ettertiden

Vi snakker om at byen er stor nok. Men tenker ikke på hva skal vi leve av videre. Hvem som skal bygge Norge videre. Hvem som skal ta vare på oss den dagen vi er gammel og trenger pleie.

Vi er avhengig av veksten. Vi er ikke et agrikulturelt land, vi er et industrielt land. En slik utbygging gir arbeidsplass til mange hundre norske arbeidstakere.

En slik utbygging gir bosted til over 3000 familier. Flere av dem kommer til å få unger. Kanskje noen av dem er nyinnflytta ingeniører fra utlandet, noen er sykepleiere, noen er leger. Alle de som skal sørge for at Norge går videre. Norge kan ikke leve kun av jordbruk. Vi trenger en mer moderne utvikling, og da er vi avhengig av nok boplass og arbeidsplasser.

LES OGSÅ: Slik lyktes de mektige aktørene på Overvik

LES OGSÅ: - Jeg trodde ikke det jeg leste

I hvilket som helst byggeprosjekt ser en på fordelene og ulempene.

Og da spør jeg dere. Hva er største fordel for Trondheim? Flere mål med vernet «ferdig plen» matjord eller arbeidsplasser til hundrevis, og bolig til tusenvis?

Jeg er en av de «berørte naboer» som frivillig velger å bidra til fremtidig utvikling, og ikke stoppe enhver endring i nabolaget.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter