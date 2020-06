Når kan vi få møte våre kjære med en klem?

Her skrev politiet ut 19 forelegg på under to timer. Nå varsler de tett med kontroller hele helgen

At de vil stoppe hytteutbygging her, kom overraskende

At de vil stoppe hytteutbygging her, kom overraskende

Saken oppdateres.

For cirka fire måneder siden fikk min mann fast plass på institusjon grunnet Alzheimer. Siden har vi ikke hatt kontakt fordi Norge ble truffet av korona.

Han har på den tiden bodd på tre forskjellige steder. Av tilbakemeldinger fra institusjonene har jeg forstått at hans helse gradvis har blitt forverret, bl.a. har han utviklet aggressive tendenser både verbalt og fysisk. Han har også sluttet å sove og mistet andre funksjoner.

LES OGSÅ: Varseltårer

Han spør ustoppelig etter meg, og personalet prøver å berolige ham med at jeg kommer snart. Dette roer ham en stund, så begynner han på nytt. Jeg lurer av og til på om grunnen til nedturen kan skyldes separasjonen?

Vi har bodd sammen i snart 50 år og aldri vært fra hverandre over tid. Jeg følger med i avisen på smittesituasjonen i Trøndelag og den ser ut til å være stabil, likedan med innleggelser og dødsfall. Er det virkelig nødvendig med et så rigid regime at vi ikke kan få ta på hverandre?

LES OGSÅ: Vi klarer ikke å akseptere at partner skal gå glipp av selve mirakelet

Det er åpnet for å møtes med én til to meters mellomrom, men det skjønner jeg er umulig for oss. Han kommer aldri til å godta det og for meg blir det også utrolig vanskelig å se ham uten å få gi ham en varm klem. Det er den eneste måten vi kan kommunisere på nå forstår jeg, med fysisk berøring. Jeg forventer ikke å få komme inn i institusjonen, men et møte ute i hagen må vel kunne la seg gjøre?

LES OGSÅ: Korona, eldre og sykehjem – hva kan vi lære?

Jeg lever et rolig liv hvor jeg ikke eksponeres særlig for smitte, er veldig nøye med meteren og har ikke klemt noen på fire måneder. Gevinsten av det er at jeg heller ikke har vært forkjølt, selv om jeg har blitt både våt og kald ved mine daglige spaserturer. Når tenker Trondheim at vi kan få møte våre kjære med en klem?

Er gevinsten med å holde oss separert større enn den helsemessige nedturen det kan ha for beboerne? Det må jo være flere som opplever at konsekvensen av ikke å få treffe og ta på sine kjære har store følger?

Adresseavisenkjenner identiteten til innleggsforfatteren. Hun er anonymisert av hensynet til mannen.

LES OGSÅ: Pasienter må få snakke med sine nærmeste

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter