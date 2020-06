T:kort med autoreise og smittevernstiltak

Saken oppdateres.

5. juni forteller Elin Orvall Kirksæther om at hun ikke kan lese av og starte enkeltreiser i t:kortet sitt når fremste dør på bussene er sperret og hun ikke kommer seg frem til kortleseren.

Så lenge det er slike smittevernstiltak på bussene er et alternativ å bruke SMS-billett. Det krever ikke at en har smarttelefon. Ved å sende en tekstmelding med et kodeord, for eksempel «VOKSEN» til 2027, har en betalt for én voksenbillett i Trondheimsområdet.

Andre alternativ er appen AtB Mobillett, som krever smarttelefon, eller å kjøpe billett på automater eller hos kommisjonærer langs metrolinjene. Det er også mulig å kjøpe en periodebillett, da holder det at en leser av kortet på en kortleser én gang i starten av perioden, og det er kortlesere på alle stasjoner i metrotraseene.

Smitteverntiltakene om bord på bussen er gjort for å verne om både reisende og sjåfør i denne perioden. Vi forstår at noen av tiltakene byr på utfordringer for reisende, blant annet ved at fremste dør og kortleseren er sperret på ordinære ruter. Vi har lagt til rette for at det skal være enkelt å kjøpe billett på andre måter enn gjennom t:kort i denne perioden. Hvis du trenger hjelp til å finne den betalingsløsning som fungerer best for deg, ber vi om at du tar kontakt med vårt kundesenter. De er behjelpelige, også med å finne løsninger i perioden med smittevernstiltak.

Vi håper at vi snart kan fjerne sperringene foran i bussen.