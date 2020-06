Kontantstøtten er for mange bedrifter en vits

At de vil stoppe hytteutbygging her, kom overraskende

Saken oppdateres.

Nå har Regjeringen og Stortinget tilført ulike bedrifter kontantstøtte, men for flere små bedrifter, oppleves dette som en stor vits. I tirsdagens Adresseavisen fikk vi vite at den lille restauranten «Folk og Fe» har meldt oppbud på grunn av. koronakrisen. Jeg vet om flere små restauranter som sliter for tiden.

At flere store restaurantkjeder som omsetter for millioner årlig, får store summer i kontantstøtte, reagerer jeg på.

Red.anm: I en tidligere versjon av dette innlegget sto det feil informasjon om Egon. Innleggsforfatteren og Adresseavisen beklager feilen.

Det er flere små restauranter som sliter med økonomien. Jeg vet om en slik restaurant. De fikk utbetalt ca. 60 000 kroner i kontantstøtte. Når de i gjengjeld har regning som er på over 270 000 i måneden, sier det seg selv at det er en stor vits. Jeg vil ikke skrive navnet på restauranten for å skåne eierne og ansatte.

Jeg kommer til å kjempe videre i denne saken. Jeg vil ha en levende midtby, og det tror jeg flere med meg vil. Men da må regjeringen og Trondheim Kommune komme sterkere på banen. Det er som om regjeringen sier at når «slike restauranter gikk i minus i 2019, så er de ikke levedyktig».

Hvordan kan regjeringen stille spørsmål om de er levedyktige eller ikke? Det er for meg uforståelig. Nå har restaurantene i Trondheim fått gratis leie av gategrunn ut året, noe som hjelper på. men det er langt fra nok. Jeg forventer meg flere og bedre tiltakspakker fra regjeringen.

Tirsdag ble det flertall på Stortinget om for en ny oljeskattepakke som bidrar til investeringer og arbeidsplasser, både på kort og på lang sikt. Det er flott at har fått Norges viktigste næring opp å gå, men tenk litt mer.

I dag er det over 400 000 personer som er permitterte. Regjeringens fine og flotte ord om at alle skal tilbake i jobb, oppleves som et spark i magen. Det ser kanskje fint ut på papiret, men virkeligheten er noe annet enn. Flotte ord på papir.

For å ha ansatte på jobb, så må restaurantene også ha inntjening. Noe denne regjeringen ikke helt har forstått.

Det er ikke bare restauranter som har fått lite støtte, men også frisører og andre småbedrifter. Flere har også fått utbetalt en tusenlapp, noe som er ett hån.

Jeg foreslår å kutte ut momsen, merverdiavgiften og andre avgifter.

