En hyllest til renholderne

15. juni er renholdernes internasjonale kampdag og dagen skal markere global solidaritet, seriøsitet, respekt og trygghet for renholdsfaget. Renholderne fortjener mye. De fortjener godt arbeidsmiljø, god lønn, gode arbeidsvilkår og anerkjennelse for arbeidet de utfører.

Tenk deg en tur på kaffé en sommerdag med hele familien. Toalettet kaller for store og små, men det er fritt for både såpe og dopapir. Sterk lukt. Bakterier du ikke ser, men som du vet er der. Smittefaren er høyst tilstede.

Tenk deg å sende barnet ditt i barnehagen, eller det å ligge på et sykehus hvor det ikke utføres renhold. En operasjon som i utgangspunktet ikke hadde vært så farlig, hadde blitt livsfarlig uten godt renhold og gode smittevernsrutiner.

Renholdsyrket er et variert yrke hvor man jobber med både mennesker og teknisk utstyr. De som jobber i faget har kunnskap og kompetanse om blant annet kjemi, inneklima og miljøpåvirkninger. Galt utført renhold kan spre smitte, i stedet for å stoppe den. Yrket spiller en avgjørende rolle for å ivareta god folkehelse, og ikke minst trivsel til befolkningen. Uten denne yrkesgruppen hadde livene våre sett helt annerledes ut - fra våre liv starter på fødestuen til våre liv ender i sykesengen.

Vi har alle et ansvar når det kommer til å vise at man verdsetter og respekterer den viktige jobben som gjøres av denne yrkesgruppen hver eneste dag. Covid-19 kunne gjerne blitt nevnt flere steder i forbindelse med dette innlegget, men poenget er at renholdsyrket er viktig – pandemi eller ei. Før, under og etter korona er vi like avhengige av kompetansen, faget og yrkesgruppen.

Kjære stolte renholdere

Takk for at dere forebygger smitte, bakterier og sykdom.

Takk for at dere rydder, vasker og rengjør.

Takk for at dere holder liv i det andre yrkesgrupper har bygd og designet.

Takk for at dere ser viktigheten av, og sørger for, ryddige og rene arbeidsplasser for oss alle.

Takk for støv- og bakteriefrie skoler, barnehager og sykehjem.

Takk for at dere står opp før mange av oss andre hver eneste morgen for å holde det i orden til resten av landet kommer på jobb.

Takk for at dere desinfiserer overflater og dørhåndtak, vasker gulv, bord, tak, vegger, trapper, stoler, vinduer og toalett.

Takk for at dere flytter på stoler og bord og alt det som måtte stå i veien for utførelsen av yrket.

Tenk å ha en så viktig jobb at det gir andre yrker tid og rom til å gjøre sin? Tenk å ha et yrke som hele samfunnet er så avhengig av! Yrkesstoltheten dere viser er magisk, og kvaliteten dere leverer klarer ikke samfunnet seg uten. Samtidig gjør dere en kjempejobb for å utvikle renholdsyrket til å bli bedre og tryggere når det kommer til helse, miljø og sikkerhet. En jobb som er viktig både for dere selv, men også for alle andre som vil velge nettopp dette yrkesvalget i fremtiden!

Gratulerer så mye med renholdernes internasjonale kampdag!

