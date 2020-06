Far ved Lade barnehager: Kjenner oss ikke igjen i beskrivelsene

«Eller hvis jeg sier at jeg er tørst, så får jeg en kommentar på at det ikke er rart at jeg er tørst, jeg som kommer fra Afrika»

Jeg er far til en gutt på fem år som nå fullfører sitt siste år på barnehagen dere har hatt fokus på de siste dagene.

Jeg vil si at, jeg som far, ikke kjenne igjen barnehagen i mange av de påstandene som er blitt lagt frem i hvordan barna behandles. Jeg, sammen med mor har også hatt nære samtaler med vår sønn de siste dagene ift. påstandene som er lagt frem, som ikke han heller ytrer noe som peker mot underbyggelse av påstandene for.

Vi hadde foreldresamtale i barnehagen her om dagen, og møtte en av de ansatte som har kjent vår sønn siden han startet der. Det er ingen tvil om at de ansatte bærer preg av situasjonen, føler seg i mørket av hva som foregår og er klart preget. Både fordi de er usikre på om det gjelder dem og hva som blir kommunisert fra alle hold.

Jeg tror nok svært mange foreldre i barnehagen føler det som vi gjør, og at de påstandene som er lagt frem er lagt frem fra en gruppe foreldre som tok sterke skyts mot barnehage og enkeltpersoner i forbindelse med endringen av matordningen i fjor. Denne bar preg av det som i eldre dager ville kaltes en lynsjemob. Det var direkte ufin håndtering av enkeltpersoner og fremgangsmåte, bare fordi man ikke fikk det som man ville. På en måte føles dette som en hevnaksjon fra en mindre gruppe frustrerte foreldre.

Vi synes synd på de gode ansatte som har skapt gode bånd til vårt og andres barn, og som har tatt godt vare på de, de siste årene. Som nå føler seg truffet, så vel som vi synes synd på andre foreldre i barnehagen, som nå kanskje har blitt isådd en tvil som kanskje er uten rett.

Vi er helt åpne for at ettersyn og saker skal meldes inn, og håper for all del at det beste kommer ut av dette, for de ansatte, for barna og også foreldrene. Vi har ingenting negativt å si om Lade barnehage, og vil rose, og takke de ansatte for alt det de har bidratt med i årene vårt barn har vært der.

Tusen takk for innsatsen!

