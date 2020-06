Hjemmeskole – angstfyllende eller avslappende?

«Eller hvis jeg sier at jeg er tørst, så får jeg en kommentar på at det ikke er rart at jeg er tørst, jeg som kommer fra Afrika»

«Med egne ord»: Politikere, lærere og mange andre har ment mye om skolestengig- og åpning under koronapandemien. Adresseavisen har spurt skoleelev Kristine Marie Johansen i klasse 10C ved Vikhammer ungdomsskole, om å selv fortelle hvordan denne tiden har vært.

Som vi alle vet, er vi nå inne i en ny tid med mange endringer – alt på grunn av den mye omtalte pandemien. I dette korte innlegget skal jeg, som en påvirket tiendeklassing, drøfte noen av side-effektene ved hjemmeskole og covid-19.

Fredag den 13. mars var dagen alt ble snudd opp ned. Alle skolene i landet fikk beskjed om at de skulle stenges, i en uviss tidsperiode. Dermed måtte vi ha hjemmeskole – noe som jeg mener var helt greit. Grunnen til dette, kommer av at det er mye stress det siste året av grunnskolen, og ingen elev som går i tiende sier ikke nei takk til å ha en mindre stressende hverdag ved å være hjemme.

En ting som ikke har vært så veldig lett mens vi har hatt hjemmeskole, er nok det at det er krevende å få tilstrekkelig med hjelp fra faglærerne. For meg har ikke dette bydd få noen utfordringer, da jeg kan jobbe selvstendig. Slik er det ikke med alle, så for noen har nok hjemmeperioden vært mer som en stressfaktor.

Eksamensperioden og klasseturen i tiende er en viktig periode. I mitt og medelevene mine sitt tilfelle, er både klassetur og eksamen avlyst. Fra mitt synspunkt, vil jeg si at det er deprimerende å ikke kunne dra til Sverige med resten av klassen. Til tross for dette, har vi funnet veldig gode alternativer for turen.

Eksamen er en annen sak – det at den er avlyst har både sine fordeler og ulemper. Så klart er det avslappende å ikke trenge å være i eksamensperioden, men tanken på å gjennomføre eksamen for første gang på videregående er ikke svært beroligende.

Til tross for at hjemmeskole har vart lenge, er vi nå tilbake i egne klasserom med fulle klasser. Hverdagen er tilnærmet lik slik den pleide å være, selv om vi fortsatt må vaske hender regelmessig og være hjemme ved alle slags symptomer. Det jeg har savnet mest i perioden, er at vi ikke har kunnet møte venner, og den sosiale kontakten man får hver uke, som man kanskje tar for gitt. Det er nok kun når denne muligheten til å daglig møte medelevene blir fratatt at man merker hvor mye man egentlig trenger noen å snakke med.

Hva jeg mener er bra, er at vi nå har sett hvor godt vi kan tilpasse oss en slik krevende situasjon - undervisningen stoppet ikke selv om alle måtte være hjemme, og dette sier noe om god planlegging fra lærernes side.

Kort oppsummert, vil jeg si at 2004-kullets siste skoleår har vært en eksperimentell periode, hvor vi har blitt nødt til å finne alternative løsninger for det meste. Som enkeltperson har jeg ikke hatt noe trøbbel med å vende meg til alt det nye, men jeg ser frem til en lang og litt annerledes sommerferie – som forhåpentligvis ikke er for preget av korona.

