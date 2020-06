- Det har vært et voldsomt trøkk her den siste uka

Å fange Pokemon ble en risikosport for 12-åringen som var litt for opptatt av å lete etter en spesiell Pokemon. Lett distrahert gikk han rett inni en sparkesykkel som sto parkert midt på fortauet utenfor Stiftsgården. Er man blind eller svaksynt, så har kommunen laget litt av en hinderløype. Jeg har også flyttet sparkesykler for at politi skulle komme frem under utrykning. Kommunen har regler for plakater, skilt og annet i gatebildet. Snublefeller som dette har ikke andre regler enn at de ikke får brukes på natta og at man ikke kan kjøre for fort i gågatene. Slenger jeg fra meg en sykkel midt på Nordre, kan jeg regne med den blir plukket inn. Slenger jeg fra meg en bysykkel, får visakortet en omgang juling. En sparkesykkel får bli liggende til noen snubler i den.

Dette er ikke motstand mot et nytt transportmiddel, men et spørsmål om teknologien er moden nok. Første utgave av bysykkel kunne løses ut for 20 kroner som du fikk tilbake når du parkerte den. Mange av syklene ble ødelagt og forsvant, så man laget en bedre løsning. På samme måte snubler vi i sparkesykler nå uten at kommunen hverken har en plan eller avtale om bedre løsninger. Jeg har derfor to spørsmål til kommunen: Hvorfor er det ingen konsekvenser når sparkesyklene ligger strødd overalt og hvorfor ryddes det ikke opp? Hvorfor havner en sykkel som jeg slenger fra meg på hittegodskontoret, mens sparkesykler får stå å være snublefeller?

Dersom aktører skaper kaos, så har de både teknologien og muligheten til å endre avtalen slik at det får konsekvenser for brukerne når kjøretøyene er parkert slik at det påfører tolvåringer skrubbsår. Henter dere inn sparkesyklene som står slengt overalt i helga, så blir selskapene uten sykler å leie ut før på mandag. Kjære Trondheim kommune: Rydd opp!

