Bygge, bygge, bygge

Saken oppdateres.

Debatten om hyttenæring har gått varm og det er tid for å sette en fot i jorda. Stoppe opp litt, se oss litt rundt, løfte blikket og prøve å se alt i et fugleperspektiv - hvis vi har evnen til å tenke så langt.

HER ER INNLEGGET OPPDAL SP SVARER PÅ: Det er tid for motkonjukturpolitikk, ikke tid for kjepper i hjulene

Oppdal er en hyttekommune, ingen tvil om det. Her har langveisfarende funnet hvile og fred i årtusener. Her har tusenvis av mennesker bygget seg hytter av alle slag og lagt igjen millioner, kanskje milliarder av kroner til næringslivet i Oppdal. Det setter vi stor pris på. Og slik skal det også være mulig i framtida.

Oppdal er en av Trøndelags største landbrukskommuner. En fjerdedel av alle sysselsatte i Oppdal jobber i landbrukssektoren og vi er en landets største beitekommuner med nærmere 50 000 sau og storfe ute på beite gjennom hele sommersesongen. Det blir det godt kulturbeite av, og av det gror det også godt artsmangfold og fine turiststier.

Landbruk og turisme er to alen av samme stykke – en symbiose som er avhengig av et godt samarbeid med hverandre. Og slik oppleves det også for de aller fleste. Det som derimot har skjedd de siste tiårene er at hytteturismen har eksplodert. Nå er det flere hytter enn helårsboliger i bygda vår. Det fikk vi også merke på kroppen nå i vinter da pandemien covid-19 kom til bygda.

Nesten over natta ble det besluttet at kommunene måtte stenge grensene og kreve at hytteeiere dro hjem fra hyttene sine. Ei historisk påske uten en eneste hytteinnbygger vil bli husket som et alvorlig tiltak som er gjort i nyere tid. Og årsaken er tydelig: Mange kommuner har ikke kapasitet til å ivareta syke hytteinnbyggere i kommunen sin!

Og la oss også vurdere antall ledige hyttetomter i Oppdal: Vi har over 1400 – ettusenfirehundre - ferdig regulerte hyttetomter som det enda ikke er bygd hytte på. Det betyr at hyttetomtebanken er stappfull! Det kan bygges hytter i 14 år uten at vi trenger å legge ut nye tomter. Hvorfor har vi det da så travelt med å legge ut enda flere tomter?

Tilbud og etterspørsel er alltid det sentrale, også når det gjelder hyttetomter. Hva sier vi til alle dem som har brukt hundretusener for å regulere hyttetomter som ennå ikke er solgt? Om vi bremser utviklingen litt og ikke legger ut så mange hyttetomter som tidligere, hvem er det da som lider?

Høyre ber om debatt og roper om at «byggenæringa er skremt» og «Senterpartiet stikker kjepper i hjulene på byggenæringa». Da er spørsmålet – hvem skremmer byggenæringa? Og hva blir de skremt av? Og hvilke kjepper? Hyttetomter finnes det i bøtter og spann. Det er bare å fortsette og bygge, bygge, bygge hytter.

