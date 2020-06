Folkelig politikere

Saken oppdateres.

Når politikere ønsker å være folkelig og troverdig, trekke de inn mennesker de har møtt landet rundt, industriarbeider her, fiskeforhandler der, eller omsorgsarbeider Bjørg på aldershjemmet, for å bli ekstra troverdig bruker de som oftest bare fornavnet.

Jeg skal være enig, å kjøpe norsk kortreist mat, støtte norske produsenter, feriere i Norge er bra, også at vi må ha et godt helsevesen. Ja, vi er avhengig av norske produkter og vi må i den grad det er mulig støtte våre produsenter.

Folkelighet er blitt noen politikere bruker i TV-debatter eller valgkamper for å rakke ned på motstander i håp om å treffe folkesjela. Folkelighet er noe som kommer fra hjertet til folket, det må ikke misbrukets til politisk gevinst.

Se bare når det er valg, da er det viktig å bruke en rutete Haakon Lie-akting skjorte for Ap-folka, kanskje er dette det nærmeste de kommer vanlige arbeidsfolk nå om dagen.

Å være folkelig i politikken, særlig i en tid hvor eliten og folket visstnok ikke kommer helt overens, er viktig.

Jeg har aldri lest at noen krevde at veiarbeider og senere statsminister Einar Gerhardsen måtte vise at han var folkelig. Vår største statsminister i etterkrigstiden behøvde ikke fylle en rolle som en mann av folket. Han var den han var. 110 prosent seg selv.

Da Per Borten ble tatt bilde av i underbuksa, hadde han neppe kledd av seg før journalisten kom. Det var varmt, og han jobbet.

Men, interessant nok, ble Kåre Willoch også en populær statsminister med stor støtte blant folk flest, uten å forsøke å skjule sitt intellekt eller sin bakgrunn på Oslo vest – det hadde nok neppe latt seg gjøre heller.

Også Frp kjemper med nebb og klør for å være partiet for de folkelige. Nå er det blitt kamp om tronen med Sp ser det ut som. Trygve Slagsvold Vedum storbonden fra Hedemarken utnytter politiske trender i folket – nasjonalismen, det har Frp god erfaring med at det treffer folkesjela.

Er ikke dette forenklet og kanskje en for populistisk stil mange bruker for å være folkelig? Det må da være ok å være seg selv, så får andre avgjøre om det er folkelig nok.

