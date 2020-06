Rens gassen fra varmesentralen på Tiller nå – det er statens ansvar

Saken oppdateres.

Det verste med Høyres salg av Trondheim energi var at de også solgte Varmesentralen på Tiller.

Fra å være en integrert del av energiforsyningen, delvis eid av kommunen, så ble varmesentralen en monopolist på fjernvarme i Trondheim eid av staten. Monopolist-rollen har vært god butikk for Statkraft og Staten. Et par hundre millioner kroner har vært overført fra Tiller til Statkraft og videre til staten årlig. Det bør nå skje en tilbakebetaling.

Høyre i Trondheim har beskyldt samarbeidspartiene for manglende kutt i klimagassutslippene, men det største enkeltkuttet er regjeringens ansvar. Statkraft burde av sin eier, som er staten, få beskjed om at rensing av utslippene på Tiller må gjennomføres nå. Hvis varmesentralen i Trondheim skal vente på EU- finansiering og at utbyggingen av Klemetsrud i Oslo er ferdig, og så kan vi allerede nå fastslå at det ikke vil være mulig for Trondheim å nå utslippsmålene i 2030.

Hvis Høyre er bekymret over manglende reduksjoner i klimagassutslippene i Trondheim så må de ta dette opp med sin egen regjering.

Det går ikke an at fjernvarmekundene, som har betalt mye for energien i den tro at fjernvarme var et bra miljøtiltak, må vente i ti år før utslippene av klimagasser renses. Trondheim kunne ha ordnet opp i dette hvis ikke Høyre hadde solgt varmesentralen til staten. Nå må Høyre ordne opp.

