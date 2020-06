Vi må konfrontere rasister på bakgrunn av fakta, ikke antakelser

Saken oppdateres.

Hvis personer som har mørkere hudfarge eller annet kulturelt opphav enn Ola og Kari, blir behandlet annerledes av politiet kun på det grunnlaget, er det rasisme. I forbindelse med Black Lives Matter, har dette igjen blitt aktualisert, og politiet må alltid kunne bli vurdert ut fra om deres fremgangsmåte er preget av forskjellsbehandling.

Kjør debatt! Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens eget synspunkt. Send oss gjerne ditt innlegg her!

Les alle innlegg i vår debattserie «Rasisme i dag», i kjølvannet av opprøret i USA.

Men noen ganger kan det synes som om prinsippet om at en er uskyldig inntil det motsatte er bevist ikke gjelder for politifolk. Nå har en av Adresseavisens kommentatorer og to politikere i Grønn Ungdom trukket frem Eugene Obioras tragiske dødsfall. De har gått langt i å påstå at politimennene behandlet Obiora annerledes fordi at han var mørkhudet.

LES OGSÅ: Synne (18): Dette gir oss i det svarte samfunnet makten til å vise og tale vår frustrasjon

Jeg vil derfor stille noen spørsmål: Var ansatte på Nav, som oppfattet Obiora som såpass truende at de tilkalte hjelp, også rasister? Gjorde de det kun fordi han var mørkhudet? Omtrent på samme tid hadde det vært flere tilfeller av trusler og fysisk vold mot Nav-ansatte, også med alvorlig utfall. Skulle politimennene bare ha gått, og tatt sjansen på at det ville gå bra? Finnes det statistikk fra lignende pågripelser, eller andre data som viser at Obiora sannsynligvis ble behandlet annerledes enn en «hvit» nordmann i samme situasjon? Hvis Adresseavisen-kommentatoren eller de to MDG-politikerne hadde vært ansvarlige for tryggheten på Nav-kontoret, hvordan ville de ha løst dette?

LES OGSÅ: Bør vi revurdere hvordan det demonstreres mot politivold?

Rasisme er avskyelig, og derfor er det viktig at når vi konfronterer rasister, må det være på bakgrunn av fakta og ikke antakelser. Hvis ikke kan de som er i faresonen for å gå fra lunkne holdninger til ren rasisme, avfeie alle rasistiske hendelser som oppspinn og overdrivelser.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter