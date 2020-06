Toleranse i Trondheim?

Han er ny sjef for 40 forskere og eksperter i Sintef

Saken oppdateres.

Jeg undres når jeg leser nyhetsbildet om dagen. Nå vil Ap, Sp, SV, MDG og Rødt fremme forslag for bystyret og gjøre Trondheim til en antirasistisk sone. Alle vil vel ha en by fri for rasisme, men å tro en lov vil skape dette er ignorant.

LES OGSÅ: Trondheim vil ha forbud mot rasistiske demonstrasjoner

Partiene vil at det skal bli ulovlig å ytre seg «rasistisk». Jeg er stor tilhenger av ytringsfriheten, nedfelt i grunnlovens paragraf 100. Jeg tror forbud mot ytringer skaper mer hat ikke mindre.

Dette er en feilslått symbolpolitikk mener jeg. I stedet for faktisk å gjøre noe praktisk med det de kaller et problem så skal de stilne ytringer. Hadde det ikke vært bedre å faktisk se på rotårsaken til hvorfor folk mener det de mener? Vi vet jo hva folk kan finne på å gjøre når man må holde seg fra åpne kanaler og ikke få ytret sitt budskap. Kan man gjøre integreringspolitikken bedre?

LES OGSÅ: Vil forby demonstrasjoner med «rasistisk budskap»

Har man forsøkt å gjøre ting annerledes enn hva som er status quo? I stedet for å ha en åpen debatt om problemene, så skal de som har «feil» meninger holdes utenfor samfunnet. Det vil skape mer hat og misnøye. Samt det minner om totalitære tendenser vi ser fra land kommunistiske land som for eksempel Kina. Er det et slikt samfunn vi ønsker?

Uavhengig av hva folk mener, så må det tåle dagens lys. Troll sprekker i sola og vokser i mørket. Selv om jeg er helt uenig i Fremskrittspartiets innvandringspolitikk, vil vi ikke forby dem å ytre seg om den. La alle få si det de mener, ikke kneble meningsmotstanderne våre, men møt de der de er.

