Ja til barnepass 24 timer i døgnet

Kjære Rita Ottervik og co! Vi er mange helsearbeidere som jobber for både St. Olav og Trondheim kommune som ikke har et dekkende tilbud for våre barn. Ikke alle av oss har en partner. Ikke alle av oss har familie i byen. Er 100 prosent sikker på at min yrkesgruppe ikke er alene om dette.

Rekrutteringstiltak for aleneforsørgere er et forsømt kapittel når det gjelder forsvarlig barnepass i Trondheim kommune gjennom flere år. Klart, det er dyrt, men: Har dere regnet på hva det koster om alle vi som jobber både dag, kveld og natt ikke kan gjennomføre vårt arbeid og tvinges til å velge kun dagtid?

Sykepleiermangel, helsepersonellmangel, mangel på brannpersonell. Og så videre... Er ikke vi bra nok til å satses på annet i politiske skrytetaler eller applauser fra verandaer i koronakrisa? Vil dere ikke ha slikt personell som er aleneforsørgere?

På tide vi har en saklig politisk debatt hvorfor i alle dager ikke medisinsk personell, og andre som jobber dag - aften - natt, ikke har et tilbud i Trondheim kommune.

Lykke til med rekrutteringen når tilbudet ikke finnes....

