Uheldige omkamper!

Det er urovekkende hvor tett det er mellom de politiske omkampene i og rundt Trondheim for tiden. Flere godkjente byggeområder for tusenvis av boliger blir nå utfordret til omkamp omtrent samtidig som spaden skal settes i jorden. Prosjektet ny E6-øst til flere milliarder står i fare for å rykke tilbake til start som følge av lokal motstand mot reguleringsforhold. Dette skjer parallelt med at bygg- og anleggsnæringen står overfor sin kanskje mest utfordrende tid noensinne. Sannsynligvis kunne det ikke vært et verre tidspunkt å ta omkamper om vedtatte prosjekter.

I Trøndelag er det nærmere 30 000 mennesker som er ansatt i byggenæringen. Dette er den næringen som bidrar til høyest privat verdiskaping av alle næringer fra vårt fylke. Det er en næring som verken krever støtteordninger, subsidier eller kontantstøtte i møtet med en koronakrise som vil ta bort store deler av markedet om uker eller måneder. Det eneste bransjen ber om er å få holde hjulene i gang ved å kunne bygge og realisere private og offentlige prosjekter.

Men for å kunne bygge trengs det forutsigbarhet. For entreprenørene starter ikke et byggeprosjekt når maskinparken er på plass og spaden settes i jorda. Det starter lenge før. Når omkampene da kommer på løpende bånd for bedrifter som har bemannet opp og prioritert ut fra hva som ligger i ordrebøkene, så er det direkte ødeleggende.

For hver milliard kroner som investeres i et bygg- eller anleggsprosjekt, bidrar det til over 900 årsverk. Det er dette som settes på spill når vedtatte prosjekter avlyses, utsettes eller skapes usikkerhet rundt.

I en tid der mange lokale virksomheter virkelig trenger oppdrag å se frem til for å holde aktiviteten oppe, trengs det forutsigbarhet mer enn noe annet.

