Overrask med Torgkona

- Han skjønte nok at slaget var tapt da han så dronen

Det er et av de mest beryktede husene i Trondheim. Nå utspiller en ny historie seg her 4

Delte ut bøter for 44 100 kroner

Roar skulle rekke bryllupet til sønnen da han krasjet i dårlig merket midtrabatt: - Jeg er så forbannet at det koker inni meg nå

Lykke: Svært beklagelig at ordføreren legger lokk på en viktig debatt

Tretten par giftet seg på Sverresborg i varmen. Ellen og Alexander bestemte seg for noen uker siden

Et utradisjonelt forlag for Torgkona

Satset på hesten ingen trodde skulle vinne - vant over 15 millioner på Leangen

Omkampens konsekvenser for byggenæringen

Jeg er helsearbeider i turnusjobb. Hvorfor har ikke Trondheim barnehagetilbud for oss?

Saken oppdateres.

Plasser den flotte statuen Torgkona vilkårlig på den åpne torgplassen, for eksempel ved en sitteplass, et blomsterbed eller en vannpost. La den stå som et «utropstegn» som sier velkommen. La den lille kona stå som en overraskelse.

Gjør Torgkona og det nye Torget strålende sammen. Begge deler fortjener hverandres fokus og oppmerksomhet.

LES OGSÅ: Uteservering og brannvesenet stopper Torgkonas tilbakekomst til sitt faste hjørne på Torvet

LES OGSÅ: Strid om Torgkonas plassering: Jeg blir forskrekket over kommunens beskrivelse

LES BAKGRUNN: - Kona blir stående i skyggeland, nærmest forvist

