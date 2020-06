Dessverre handler dette ofte om holdninger, oppdragelse og mange på respekt for andre

Skrev ut bøter for 52 200 før klokken halv fire søndag. Etter det har ikke noen blitt tatt for feilparkering

Dessverre er dette med forsøpling av fri- og turområder ikke noe unikt for området rundt Lianvannet. Mange andre steder er det lignende tilstander og slik ser det for eksempel ut hver eneste morgen på friområdet ved Grilstad Marina der folk koser seg dagen (og natta) lang med ballspill, musikk, fest (og fyll), støy til stor sjenanse for omgivelsene og de som bor der, bading i båthavna etc.

Selv om det er satt ut både søppelbøter og containere blir mye lagt igjen «der man står eller sitter». Dessverre går dette på holdninger og kanskje også oppdragelse og ikke minst mangel på respekt for andre mennesker og for generelle regler for oppførsel på offentlig område. Hvor har det blitt av regelen om at man etterlater seg et område i samme forfatning som man ønsker å finne det?

Er det virkelig slik at folk ønsker at det skal være fullt av søppel og «dritt» over alt? Sannsynligvis ikke, men altfor mange bryr seg ikke. Kanskje vi skal la være å rydde en uke eller to og vise hvordan det da blir? Er det like artig å være på området da når søppel og dritt flyter? Vil det få folk til å forstå at man må rydde etter seg selv? Har dessverre ikke svaret på det.

