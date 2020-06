Står bruktbil-selgere til troende ...?

- Han sa at historien min var «the american dream» og at jeg måtte gjøre mer med det

I fjor kjøpte jeg en bruktbil 2015-modell Mercedes-Benz hos en bruktbilforhandler. En av årsaken til at jeg kjøpte denne, var at den hadde få kilometer bak seg. Etter å ha kranglet meg til piggdekk i stedet for vinterdekk, noe vi må ha om vi bor på Brekkvasselv, hentet jeg bilen. Da vinteren endelig slapp grepet hos oss, fant vi frem sommerdekkene.

Det ble en stor skuffelse, det viste seg at de var fra 2015 og var slitte, til overmål satt de på rustne felger med pynte-hjulkapsler av plast, hvor to var ødelagte, hvilke resulterte i at disse falt av på første eller andre kjøretur. Dekk er ferskvare, sies det. Jeg har bedt butikken om å få nye sommerdekk på felg, men fått avslag. Dette til tross for at innbyttebilen jeg leverte, hadde åtte hjul på aluminium-felger som var svært lite brukt.

Kanskje er det fordi jeg er nesten 78 år at de behandler meg slik? Jeg har fått tilbud fra NAF om å bruke deres advokat, men det har jeg ikke råd til.

