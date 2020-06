Vi gir oss ikke - vi skal tilbake!

Skrev ut bøter for 52 200 kroner før klokken halv fire søndag. Etter det har ikke noen blitt tatt for feilparkering

Helsemyndighetene vil nekte barn og ungdom å spille kamper før 1. september. Det betyr i praksis at det ikke blir noen kamper i 2020. Det betyr igjen at norske barn og ungdommer ikke får spilt kamper før våren 2021. Det betyr en karantene på 18 måneder fra siste kamp høsten 2019. Det er katastrofe.

Etter månedsvis uten trening fordi banene var stengt, deretter uker med store inngrep på normal treningsaktivitet, overgang til trening på normal måte for ungdommer og barn, så har man altså tenkt å ta fra 100 000-vis av fotballspillere i breddefotballen all fotballglede, lidenskap, fellesskapet i laget, drømmen om å score og tilhørighet til noe større.

Kampstart i september er jevngodt med at hele sesongen er borte. Det er jevngodt med evige negative frafallseffekter. Lokalsamfunn mister sitt kvinnelag og nabooppgjøret mellom gode rivaler i 6.-divisjon herrer er borte. Kaffekoppen og stekte vafler på klubbhuset - samholdet mellom klubbveteranene langs sidelinja og mimring om «den gang da». Ikke minst hverdagen med kampen som høydepunkt for barn og ungdom. Kampen man snakker om på skolen dag før og ikke minst kampreferatet dagen etterpå i langfriminuttet. Alt dette og veldig mye mer ønsker man altså å sette på spill.

Konsekvensene er uante, store og langvarige. Dette er folks hverdag. Vi trenger alle noe å leve av men minst like viktig er det at vi har noe å leve for ! Noe å se frem til, glede oss over, oppleve og dele, tilhørigheten, bli sett, anerkjennelse og stolthet - over pasningen, scoringen, seieren, laget og klubben.

I ukevis har fotballedere, trenere og spillere utvist en ekstrem lojalitet til smittevernregler - det kan vi dokumentere. Lojaliteten har selvsagt vært knyttet til håpet og trua, vi er gode på håp og tru i fotballen, om at vi snart kan få gjøre det fotball handler. Kampen !

Våre tusenvis av frivillige vil fortsatt snu alle steiner og gjøre alle mulige tiltak for fortsatt å bidra til et godt smittevern. Men det betinger at vi faktisk kan få gjennomført en normal høstsesong med kampstart i august. Hvis ikke er det en reell situasjon at mange lag ikke lenger greier å stå i kravene og enten trekker laget fordi spillerne går lei eller at man rett og slett bare bryter reglene. Frivilligheten er den beste garantien for at vi kan fortsette å opprettholde et godt smittevern men da må man faktisk gi den muligheten til å gjøre akkurat det.

I fotballen er vi vant til både seire og tap. Etter tap kommer revansjelysten. Lysten til å vise at vi er gode nok. Til å vinne til slutt. Vi har tapt mange kamper siden 12. mars. Men vi har fortsatt evnen til å gå på banen med håp og tro på at vi fortsatt skal vinne. Vi gir oss ikke - vi skal tilbake!

