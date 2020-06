Hvor mange seksere må du ha på vitnemålet for å kalles et hardtarbeidende menneske?

Slik ser de for seg travets nye storstue i Trøndelag: – Det blir et unikt anlegg

Denne teksten ble først publisert på Facebook-siden til Elin Fosshaug Olsø, og gjengis her med tillatelse.

Det er den tida på året hvor mediene hyller elever med vitnemål godt over snittet. Jo flere seksere, jo bedre. I år har en riksavis vært så rause at de gir gode råd til alle som ligger og later seg nede på firerne og treerne: «Alle kan klare å få toppkarakterer om de jobber hardt.»

All respekt og ære til elevene som sikkert har lagt ned et solid stykke arbeid for sekserne sine og må gjennomføre den kleine øvelsen å gi medelever råd i avisa om hvordan de skal klare å bli like vellykka.

Men - hva skal vi egentlig med disse oppslagene?

Det er ikke en sannhet at alle har like forutsetninger for å få toppkarakterer i skolesystemet vårt. Elever kan ha jobbet knallhardt for både toerne og treerne sine, kanskje dobbelt så hardt som noen av dem som sanker toppkarakterer. Kanskje jobber elever med «bunnkarakterer» ræva av seg bare for å få til å møte opp på skolen. Kanskje ofrer de svette, tårer og helsa for bare å gjennomføre skolens lovpålagte aktiviteter. Noen har ikke det privilegiet å kunne tenke på karakterer i det hele tatt, de må bare sørge for å stå - få et vitnemål - samtidig som de kanskje bruker all energi på å bearbeide traumer, stå i mishandling, bli frisk, konsentrasjonsproblemer, bli sett eller få hjelp.

Og når de leser disse artiklene, får de bekreftet det de selv gjerne tenker - at de ikke har jobbet hardt nok, at de ikke er smarte nok, at karakterene på vitnemålet er det man bedømmes ut fra i samfunnet og som avgjør veien videre i livet.

Hvor er vitnemålene som dokumenterer evnen til å stå i en krise og likevel levere godt nok? Evnen til å jobbe seg ut av angst eller traumer for å gjennomføre det man må? Evnen til å kjenne sine egne svakheter og styrker, manøvrere i et komplisert sinn og hente ut ressurser? Evnen til å løfte andre og gjøre dem gode, selv om man ikke klarer å løfte seg selv?

Så lenge disse vitnemålene ikke finnes, syns jeg avisene skal drite i å fortelle elever som ikke har seksere at de ikke har jobbet hardt nok for vitnemålet sitt. Det vet de ingen verdens ting om.

