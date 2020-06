Hold ut, snart kommer regnet!

To dager før trønderen ble pågrepet ble det oppdaget et kjøp her. Det førte politiet til et nytt mulig overgrepsoffer

Det skulle altså ikke gå mer enn fjorten dager med sol og varme før trønderne har fått nok. De første forbannelsene over hete dager, for ikke å snakke om klamme netter, er kommet på sosiale medier. Trønderne får ikke sove, selv om vinterdyna for lengst er erstattet med sommerdyne – og etterhvert med et syltynt laken. Men selv med full gjennomtrekk og vifte i taket er det pokkers umulig å få en hel natts søvn.

Jeg innrømmer det glatt, selv om jeg har en fortid med stabilt varme somre i Sør-Norge: Det begynner å bli bra nå. Jeg sier det selvfølgelig ikke høyt. Vel vitende om at det bare er et tidsspørsmål før vi er tilbake til normalen – en trøndersommer helt uten vanningsforbud.

Selvfølgelig er vi innerst inne klare for en varm og fin sommer. Det er stor forskjell på å gå eller sykle rundt i Trondheim og andre tettsteder på en dag med sol og full sommer enn en kjølig regnværsdag. Det yrer av liv. Folk oppsøker sjøen, uterestaurantene, byrommene og parkene. Lukten av grillmat og solkrem henger over grasplenen langs strandpromenaden. Trønderne nyter dagene etter et halvår der våren uteble og vinteren gikk direkte over i Syden-sommer.

Vi har hatt mye å klage over i i år, været bør være det siste. Allerede til uka er det meldt regn og kjøligere vær. La oss håpe vi snart igjen må pine oss gjennom tropenetter.

