Trondheims fortettingspolitikk er en hån mot byens innbyggere

Som innflytter til Trondheim for tre år siden, var de ikke vanskelig raskt å bli glad i Trondheim. En vakker by med mange kvaliteter, men det tok ikke lang tid før jeg så at noe også var fryktelig galt. Som innflytter er jeg kanskje en del av problemet. Trondheim vokser fort og byen trenger nye boligområder for å legge til rette for befolkningsøkningen, men måten dette blir gjort på forbauser og synes lite gjennomtenkt fra kommunale myndigheters side.

Flere steder i byens sentrale områder opplever innbyggere at villaområder blir rasert av at nye store flermannsboliger blir oppført uten at det blir tatt hensyn til hvordan dette vil påvirke nærmiljøet og de omkringliggende boliger.

Det synes som om det er fritt frem i Trondheim for boligspekulanter som vil tjene raske penger på å føre opp store boligkompleks i sentrale byområder. Protester fra nærmiljøene blir ignorert, og innbyggerne føler seg både overkjørt og ignorert av en kommune som opptrer arrogant i disse spørsmålene.

De finnes rikelig med områder i byens bydeler som kan fortettes og videreutvikles, med et kollektivtilbud som er godt, vil dette være et mye bedre tiltak enn den raseringen av boligområder i sentrum som Trondheim kommune nå driver med.

