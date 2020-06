Frp med nye forslag til skattekutt

122 år gammel bolig som trenger full renovering solgt for 6,1 millioner / - Det som er artig med slike prosjekter, er at du ser stor forandring

Saken oppdateres.

Fremskrittspartiet skal være på verdiskapernes side. Det er politisk umoralsk å ikke legge til rette for verdiskaping. Samtidig er det en problematisk lav interesse for å fjerne unødvendige skatter blant norske politikere.

Om ikke tidligere, så burde det nå være en tverrpolitisk enighet om at koronakrisen har gjort det enda viktigere å ta grep for å stimulere næringslivet til å gjøre investeringer. Vi kan heller ikke ha et skattesystem som favoriserer utenlandske eiere og gjør det til en ulempe å være norskeid.

I mangel på begeistring for å kutte formuesskatten hos norske partier, tar Frp nå til orde for å fjerne den statlige delen av formuesskatten, i håp om at kommunene selv gjør de nødvendige grepene for å få den fjernet helt.

Kommunene burde ha større mulighet til å konkurrere om hvor næringslivet har lyst til å etablere seg. Statens andel er også den enkleste andelen å gjøre noe med. Derfor mener vi staten skal kutte sin del som utgjør om lag 2,7 milliarder kroner. Fordelingen mellom kommune og stat har gjort det vanskeligere å fjerne skatten i sin helhet, men nå kan kommunene få til de nødvendige kuttene i skatten om staten fjerner sin andel.

Ordføreren i Bø i Nordland har gått i bresjen for å kutte størstedelen av den kommunale formuesskatten fra 2021. Nå er det klart at næringstopp Einar A Sissener som eier selskapet Randviken, flytter virksomheten sin nordover. Frp`s politikere i Tvedestrand varsler at de vil gjøre de samme kuttene i Tvedestrand for å tiltrekke seg tilsvarende bedrifter. Vi håper flere kommuner følger etter og ser hva som er viktig og nødvendig for å ivareta verdiskaping. Målet er selvfølgelig å fjerne formuesskatten helt, særlig på arbeidende kapital, men det er flere måter å gjøre det på når viljen er vrang, til og med hos Høyre.

Bedrifter vil ofte etablere seg i byene, men her håper vi distriktene ser inntektsmuligheter i å kutte skattene selv. Distriktskommunene har mye Oslo ikke har. Det er generelt billigere å etablere seg der, det er nok areal å ta av, omgivelsene er flotte og det er til og med parkeringsplasser å oppdrive – noe som begynner å bli en mangelvare i Oslo. Får distriktskommuner fjernet hele formuesbeskatningen fordi staten kutter sin del, så gir dette mange nye muligheter for kommunene.

Fram mot stortingsvalget om et år skal det ikke være noen tvil om hvor Frp står i skattespørsmålene. Vi vil fjerne formuesskatten, vi gir oss ikke før eiendomsskatten er borte, og arveavgiftene skal ikke gjeninnføres.

Noen vil kanskje tro at det er en økonomisk risiko for staten å kutte i skatter. Skattekuttene som ble gjort av Frp`s finansminister gjennom seks år, viser imidlertid at kuttene førte til økte skatteinntekter. Skattekutt legger til rett for økt aktivitet og mer investeringer, som i sin tur gir økte skatteinntekter – kaken bakes større.

Formuesskatten kuttes i de fleste landene rundt oss og det haster med å få fjernet skatten i Norge. Vi har begge vår bakgrunn fra lokalpolitikken, og vi har tiltro til at flere ordførere ser mulighetene som ligger i å fjerne skatten helt dersom kommunene får den muligheten. Men da må vi på Stortinget gi kommunene litt drahjelp.

