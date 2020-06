Vær så snill. Vi får ikke puste, sier barna i Moria

Saken oppdateres.

Feministhuset i Trondheim uttaler: Norge har et ansvar for å evakuere barn fra Moria… nå! 11. juni 2020 arrangerte Feministhuset i Trondheim et seminar med tittelen «Hva skjer på Lesvos og i Moria nå?»

Psykologspesialist Katrin Glatz Brubakk fortalte om det som skjer på Lesvos og i Moria. Hun har gjentatte ganger reist til Lesvos for å jobbe med barna i leiren. Aud Steinsbekk og Albert Collett reiste høsten 2019 som frivillig til Lesvos. De fortalte om sine erfaringer.

Moria-leiren er som en konsentrasjonsleir, om enn med en noe annen form enn leirene vi som nasjon ikke ønsker å bli identifisert med. Barna i Moria lever inhumane liv, som kan ødelegge dem for bestandig. Regjeringen i Norge ser ikke ut til å se på disse barna som mennesker som trenger beskyttelse.

Rune Berglund Steen, leder, for Antirasistisk senter, skriver: Mange havner i Moria. Moria er det helvete Europa har skapt spesielt/…/ I Moria sier de /…/: Vi får ikke puste!

Moria, på Lesvos er ikke hvilken som helst flyktningleir. Migranter og flyktninger her er fanget på vei inn i Europa. Siden 2016 har «EU-Tyrkia-avtalen», som Norge anerkjenner, gjort at migranter og flyktninger må bli værende på greske øyer på ubestemt tid. Mange, blant annet opp mot 50 prosent av kommunene i Norge, flere organisasjoner og tusenvis av aktivister har støttet oppropet som krever at barn i Moria-leiren må evakueres, at norske myndigheter må ta ansvar. Men. Norske myndigheter har lagt seg på en skammelig linje.

Rune Berglund Steen:

Norge spør: Er det fem land nå som henter ut noen barn? Er det seks land? Vent, det landet teller ikke, så da er det visst bare fire.

Vær så snill. Vi får ikke puste.

Norge svarer: Det er fire land nå. Kanskje fem. Det må bli åtte land, vi mener ti, før vi henter ut noen.

Vær så snill. Vi får ikke puste.

Norge svarer: «Når det er ti land, skal vi begynne prosessen med at noen få av dere, etter hvert, når alle påskudd er brukt opp, ingen utsettelser lenger er mulige og alle dokumenter er i orden, skal få tilgang til luft».

Vær så snill. Vi får ikke puste!

Kvinnebevegelsen har en lang tradisjon med å vise solidaritet med flyktninger og asylsøkere. Blant annet var det kvinnene i Nansenhjelpen som i sin tid sto i spissen for å redde flere jødiske barn til Norge, fra Hitler-Tyskland og hans konsentrasjonsleire. Feministhuset i Trondheim ønsker å videreføre denne stolte tradisjonen.

Feministhuset i Trondheim støtter kravet om å evakuere enslige mindreårige og barnefamiliene fra Moria nå! Feministhuset i Trondheim vil orientere Trondheim Kommunene og regjeringen om at vi støtter oppropet: «Evakuer barna fra Moria». Vi lover å være aktive for å fremme kravet. Vi ønsker Moriabarna og deres familier velkommen til Feministhuset.

Feministhuset i Trondheim ved:

Aase Karin Aune, nesteleder i styret for Feministhuset i Trondheim

Berit Rusten, styrmedlem og medlem i programkomiteen

