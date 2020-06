Frustrert tenåring etterlyser åpning av ny hall i Trondheim: – Vi er redde for nye utsettelser

Saken oppdateres.

RBK bør nå signere med den som er nærmest originalen og har best forutsetninger for å innfri! Innfri hva? Forventningene om den Rosenborske spillerstilen som ble skapt under Nils Arne Eggen!

Kollektivt forsvarsspill hvor RBK evnet å regulere presshøyden etter motstanderen. 4-5-1 ute i Europa og 4-3-3 på Lerkendal hvor de kjørte over motstanderne med aggressivitet i gjenvinningfasen og hurtig spill i lengderetningen når motstanderen var i ubalanse.

Dette har vært fraværende! Alle som har forsøkt å «hoppet etter Wirkola» har bommet, mens den som behersker dette best av alle har så langt «sittet stille i båten»!

Trond Sollied kan løfte denne spillergruppen og skape furore i hele det fotballglade Trøndelag.

Kong Harald sa «jeg er en selverklært skaptrønder!» Han kunne sagt «Rosenborger!»

Arven etter Nils Arne Eggens Rosenborg skal videre føres, gjenskapes og dyrkes på Lerekendal! Styret i RBK må da legge forholdene til rette for Trond Sollied. Timingen er er perfekt, og han er en «coming man!». Da må man evne å se på hans fotballfaglige, mellommenneskelige gode sider å la spekulasjoner og tidligere eventuelle feiltrinn ligge død.

Det greske ordet for tilgivelse betyr å viske ut. Det vil si svamp på tavla. Borte for alltid!

Ingen går gjennom livet uten å feile. Vi har alle gjort dumme ting i livet! Hverken Rune Bratseth, Trond Sollied eller jeg er ufeilbarlig og perfekte!Tenk på Kong David i gamle Israel. Han tabbet seg ut, angret bittert, reiste seg og ble tilgitt!

Nå må RBK tenke fotballfaglig og gi 100 prosent tillit og gå for løsningen Trond Sollied! Hvofor? Timingen er der nå!

