Alle bør se seg i speilet. Å henge alt på én person, enten han heter Eirik Horneland eller Ivar Koteng, blir feil

Fotball har aldri vært et én-manns prosjekt, men alltid lagspill. Dette gjelder både på banen og i organiseringen rundt selve laget. Ingen stjerner får oppføre seg egoistisk, som om de skulle være større enn laget. Både Lionel Messi og Cristiano Ronaldo er store, men de er lagspillere likevel.

Jürgen Klopp er en megahit i Liverpool, men takker nei til et forslag av den tidligere kapteinen Steven Gerrard om å reise en statue av ham utenfor Anfield. Han er også som suveren og unik manager en god lagspiller. Barcelona, Real Madrid, Juventus og Liverpool er alltid større enn én person.

Når nå Rosenborg har gått på en smell, og Eirik Horneland måtte gå, er dette med lagforståelse viktig i evalueringen. Alle bør se seg i speilet, og det blir feil å henge alt på én person, enten han heter Horneland eller Ivar Koteng. Det vi ser når vi speiler oss, bør gi grunnlag for korrektur og læring for veien videre.

Media lever ofte av tabloide store overskrifter som «clickbaits», og disse er som regel personfokusert. Dette pirrer leserens nysgjerrighet. Et typisk eksempel er en overskrift i VG «Katastrofe for Koteng». Men Rosenborg er større enn både Koteng og alle andre enkeltpersoner i klubben. Selv om nåværende situasjon er utfordrende, har jeg vanskelig for å se dette som katastrofe for én person. Edruelighet hjelper på tenkningen.

Jeg mener at både styret, daglig ledelse og Horneland i avslutningen av arbeidsforholdet mellom klubb og hovedtrener har opptrådt redelig og hederlig - uten at skylden ble lagt på en person alene. Når styret i pressemeldingen sier «inngangen Eirik fikk i denne jobben ga han ikke de beste rammebetingelsene for å lykkes», må det forstås som selvkritikk.

«Inngangen og rammebetingelsene» er jo ikke ansvaret til den som kommer, men de som var der da han kom. Da bør dette bli bedre for neste hovedtrener. Spillerne gir også Horneland som menneske, leder og arbeidsjern stor honnør. De tar også gjennom kaptein Tore Reginiussen på seg skyld for at RBK ikke har lyktes. Det er sunt og sant.

Vi som er supportere av Rosenborg, bør også ha evne til selvkritisk refleksjon. Er vi støtte i vanskelige motbakker, eller er vi stein til byrden? Er vi vinger på ryggen, eller blylodd rundt beina? Jeg synes Kjernens leder Espen Viken opptrer ryddig og med god substans i sine utspill i aktuelle saker, men mye av kommentarene og innleggene i diverse fan-fora er dessverre direkte usmakelig.

Diskusjon og friske utspill er positivt for klubben i våre hjerter. Det skaper interesse og engasjement, men vi må ha et nivå som utelukker harselerende personkarakteristikker og sjikane. Enhver prøve seg selv. Når enhet, samhold og lagånd i Rosenborg fungerer, vil resultatet alltid bli større enn summen av alle aktørene. Retningen må samle oss, og retningen er framover - også på selve banen.

