Hvem er dere andre to, som brydde dere og reddet livet til vår far?

På sykkelen i finværet stanset plutselig hjertet hans. Nå leter vi etter to av de som reddet livet til vår far

Saken oppdateres.

Vi ønsker via Adresseavisens ordet fritt å komme i kontakt med dere to som, sammen med Pål Martin Krogstad, brydde dere og reddet livet til vår far utenfor Erkebispegården fredag 19. juni mellom 09.00 og 10.00. Vi ønsker med denne teksten også å belyse viktigheten av å bry seg.

LES OGSÅ: Vær så snill - ikke stirr

Fredag 19. juni like over 09.00 syklet vår far, som så mange ganger før, over Elgeseter bru på vei til Ranheim for å observere seniorlagets treningsøkt. Selv om kroppen hadde sendt signaler om at alt ikke sto bra til, var gleden stor for å ta turen utover i finværet på sykkel.

Idet Elgeseter bru var passert, på vei inn fra Prinsens gate og inn på Erkebispegården på høyde med Vertshuset Grenaderen og Trekant-monumentet, fikk vår far et illebefinnende.

LES OGSÅ: God kondis kan halvere faren for hjerteinfarkt

Et hjerteinfarkt førte til at hjerte ikke klarte mer, og stanset.

Samtidig kom Pål Martin Krogstad kjørende for å utføre jobb på Vertshuset Grenaderen. Han la merke til en mann (vår far) som fredelig lå der i finværet, men stusset over at sykkelen lå over han. Dette førte til at Pål Martin måtte gå bort for å sjekke at alt sto bra til og om mannen var ved bevissthet. Noe han raskt konstaterte ikke var tilfellet, da han verken kunne kjenne puls eller pust.

Umiddelbart ropte Pål Martin til seg to kvinner som kom gående over plassen, for bistand. Lykkeligvis hadde den ene kvinnen nylig gjennomført hjerte og lungeredningskurs, og iverksatte umiddelbart hjerte og lungeredning. Samtidig ble AMK-sentralen ved St. Olavs Hospital tilkalt via 113, som umiddelbart koblet inn de andre som var på vakt i sentralen.

Fra vår far ble funnet og fikk hjerte og lungeredning, til AMK- sentralen ble kontaktet og hjertet begynte å slå igjen, gikk det elleve minutter.

LES OGSÅ: Klimaversting: Sjekk hva livsstilen betyr for CO2-utslippene

Takket være at noen valgte å bry seg, og at dere tre ga umiddelbar hjelp, kom vår far fra dette på en måte vi ikke våget å håpe på, da han våknet fra kunstig koma lørdag kveld.

Til St. Olavs og AMK- sentralen: Vi er privilegerte innbyggere i denne byen, som har slik helsemessing og menneskelig kompetanse når vi blir rammet av sykdom. Dere fortjener alle superlativer og anerkjennelser som kan gis.

Pål Martin Krogstad, og dere to andre som kom raskt til. Vi ønsker gjerne å komme i kontakt med dere, slik at vi kan få takket dere for at dere valgte å bry dere, og reddet livet til vår far.

Vi har snakket med Pål Martin, men dessverre hadde han ikke navnet på dere to andre som hjalp til.

Derfor, om dere lesere dette, kan dere kontakte oss på e-post peder.winsnes@gmail.com.

Takknemlige hilsener Stig, Camilla, Fredrik og Peder Winsnes.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter