Trist oppførsel av forbipasserende mot tolv år gammel datter

Sa jeg ikke at du skulle vaske dette! Skjønner du ikke norsk?».

Saken oppdateres.

Dattera mi var ute og tegnet med kritt på fortauet rett utenfor huset vår. Hun ville oppmuntre folk som gikk på gata og få dem til å smile. Hun er 12 år gammel og av asiatisk bakgrunn. Men så ble hun brått avbrutt, etter hennes beskrivelse, av en gammel norsk mann. Sånn gikk samtalen:

«Hei unnskyld meg, hva gjør du her? Få deg sjøl en jobb istedet for å tegn på gata». «Jeg er altfor ung til å få jobb», svarte hun. «Hvis du ikke kan få jobb, gå og hent en klut og vask det skittet her fra fortauet, ingen vil se det. Det er bare norsk ungdommer som gjør dette», sa mannen. Hun ble helt stum da.

veldig høy respekt for folk som deg, men hvordan ville du ha likt det hvis jeg kom til landet ditt og tegna på fortauet»? Hun begynte å gråte og visste ikke hvordan hun skulle svare. «Bare vask det», fortsatte han. Han syklet så vekk, men kom han rasende tilbake og sa: «Sa jeg ikke at du skulle vaske dette! Skjønner du ikke norsk?».

Selvfølgelig skjønner hun norsk, hun var født og oppvokst i Norge. Min 12 år gammel datter ble redd og visste ikke hva hun skulle si. Satt der og skalv og håpet at noen skulle hjelpe henne. Heldigvis var det noen forbipasserende som kom bort til henne og spurte om det gikk bra. Han sa at det ikke var noe galt det som skjedde, men skjønte hvor redd hun var, så de måtte jage han vekk.

Sånn hverdagsrasisme kan skade velferden og den mentale helsen til utenlandske barn. Det er skummelt og skaper frykt. Hun tilhører dette samfunnet like mye som alle andre barn.

