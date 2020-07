Angrep på politiet: Her skal mange bidra, men foreldrene til disse unge må spille en viktig rolle

På sykkelen i finværet stanset plutselig hjertet hans. Nå leter vi etter to av de som reddet livet til vår far

Saken oppdateres.

Dette innlegget ble først publisert på Henrik Kierulfs Facebook-side.

Det gjør inntrykk når unge og eldre tar til motmæle og demonstrerer mot hatefulle ytringer, intoleranse og grupperinger som SIAN som har et menneskesyn jeg er dypt uenig i.

Les også: Vinduer ble knust og stoler ble kastet under demonstrasjon

Les også: Måtte spyle ned hele Torvet etter demonstrasjonen

Dessverre gjorde det enda større inntrykk å se bildene og høre lyden av ungdom som med stoler, bord og steiner angriper de som er satt til å beskytte oss alle. Det stikker i meg når mennesker blir møtt med hat på grunn av hudfarge, religion eller legning. Nå stakk det like mye å høre latter og jubelrop fra unge mennesker som kaster store og farlige gjenstander mot politiet, som forsøker å beskytte seg selv. De vi ellers forventer at skal beskytte oss.

Les også: - Vi var bekymret for vår egen sikkerhet. Vi var så få, og de var så mange

En ung mann som fornøyd sier «æ knust ruta på bila». Forskjellen på demonstranter og motdemonstranter, som i utgangspunktet er grunnleggende uenig, ble plutselig visket ut. Likheter kom tydelig fram. Verbale og fysiske angrep på uskyldige mennesker, total mangel på respekt, hærverk og voldelige handlinger man ikke aner konsekvensene av.

Les også: Bussjåføren som kjørte ungdommene til Hestsjøen: - Følte meg utrygg

De som tydde til vold mot politiet er ikke representativ for alle som demonstrerte mot SIAN. Men det finnes ingen unnskyldning eller forsvar for volden som utspant seg på Torvet i går. Å hevde at politiet provoserte og dermed skal ta noe av ansvaret for at vold utøves er ansvarsfraskrivelse. Ansvaret for at en stein plukkes opp og kastes mot et annet menneske, eller et vindu er det kun den personen som kaster som har. Vedkommende skal være glad steinen traff et skjold og ikke personen bak.

Les også: 15-åring ved Hestsjøen: - Politiet hadde batong

Episoden ved Hestsjøen forleden og situasjonen på Torvet i går kan se ut å ha det til felles at det er en slags aksept hos noen ungdommer for å gå til angrep verbalt eller fysisk mot politiet. Det er en skummel utvikling som må stoppes. Her skal mange bidra, men foreldrene til disse unge må spille en viktig rolle.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter