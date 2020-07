Det handler ikke om et moralistisk ønske om å forby meninger vi ikke like

På sykkelen i finværet stanset plutselig hjertet hans. Nå leter vi etter to av de som reddet livet til vår far

Det handler ikke om et moralistisk ønske om å forby meninger vi ikke like

Synd at Trondheim kommune ikke har fått med seg at vi lever i et flerkulturelt samfunn

Saken oppdateres.

Skilt som fraråder bading på Rotvoll på grunn av «svært høye verdier av E. coli» er bare på norsk. Synd at Trondheim kommune ikke har fått med seg at vi lever i et flerkulturelt samfunn.

De har heller ikke fått med seg at et lite skilt på den ene siden av et stort uteareal ikke tar høyde for at folk ankommer friarealet fra flere retninger. Tåpelig.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter