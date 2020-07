Uholdbart og skremmende om vikarer på sykehus

Det handler ikke om et moralistisk ønske om å forby meninger vi ikke like

Synd at Trondheim kommune ikke har fått med seg at vi lever i et flerkulturelt samfunn

Media forteller at utenlandske vikarer fra høyrisikoland for koronasmitte ved to tilfeller har brakt slik smitte med seg til norske sykehus. Det ene tilfellet gjelder en svensk vikarsykepleier ved Helgelandssykehuset som ble fritatt for karantene. Det andre tilfellet gjelder en svensk legevikar ved Nordfjord sykehus i Sogn og Fjordane.

Det ble i fjor innført et krav i Smittevernloven om helseattest for utenlandske helsearbeidere, for å forhindre smitte av tuberkulose. Det er både forunderlig og skremmende at våre helsemyndigheter ikke er like strenge når det gjelder å hindre at koronasmitten kommer inn på sykehusene med utenlandske vikarer.

Det er helseforetakene som har fått adgang til å gjøre unntak for sykehuspersonell som kommer fra høyrisikoland som f. eks. Sverige. At helseforetakene godkjenner en praksis ved sykehusene sine, der utenlandske vikarer fra høyrisikoland for koronasmitte slipper karantene før de slippes løs på ansatte og pasienter, det er både skremmende og uholdbart.

En ting er at de utenlandske sykehusvikarene fritas for karantene. Vi ser nå gjennom de to nevnte vikarsakene at sykehusene heller ikke gjennomfører det som da burde være det absolutte minstekravet for å hindre koronasmitte: At vikarene fra høyrisikoland koronatestes ved ankomst til sykehuset. Og deretter ikke begynner arbeidet på sykehuset før et testresultat foreligger som viser at vedkommende ikke er koronasmittet. Det må sykehusansatte, pasienter og potensielle pasienter kunne forvente av en sykehusledelse som ønsker å sette sikkerheten til både sine pasienter og ansatte foran alt.

De samme må også kunne forvente at de sentrale helsemyndigheter nå griper inn, og fjerner helseforetakenes adgang til å kunne dispensere fra karantenereglene for vikarer fra høyrisikoland.

