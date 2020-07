Vi ønsker oss et slikt stupebrett på Lade

Saken oppdateres.

Lade er et utmerket sted å bade. Men hvordan er det å komme seg ut i vannet fra stranda? Her er det tang og tare, glatte steiner og sleipt (joda, jeg vet er sjøen). Det hadde ikke vært veldig vanskelig og tilrettelagt litt i fjæra også? Fjernet litt tang og tare, tatt bort steiner og laget en smal korridor ut i vannet, og kanskje kjørt på litt skjellsand.

Ikke minst kunne man laget et enkelt stupebrett på en moderat betongkloss og en liten stige opp av vannet. I Korsvika vises rester av et fundament for dette, til og med. Et enkelt stupebrett må da gå an å få til uten store investeringer, anbud, saksgang i kommunen og voldsomme planprosesser?

Selv de minste badeviker sørpå har et lite stupebrett fundamentert til en enkelt betongkloss. Kan vi ikke få et slikt ett i Korsvika også, så det bare er å kaste seg ut i det store blå? Så vil kanskje noe påpeke at skjellsanden forsvinner i høststormene og tangen kommer tilbake. Den gjør kanskje det, men den utmerkede jobben Trondheim Bydrift gjør med preparering av skiløyper i Bymarka (ære være) gjøres jo ikke kun én gang etter første snøfall? Nei, der prepareres det naturlig nok flittig hele vinteren til glede for alle. Kanskje Trondheim kommune også kan legge inn en liten innsats som nevnt over også i Korsvika? Legge til rette for trivsel, aktivitet og folkehelse langs våre fine strender. Det er ikke store innsatsen og investeringen som skal til.

