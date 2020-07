Kan jeg få lov å gå på jobb uten å bli trygdesvindler?

– Vi er nummer én i byen vår. De er bare nummer to i Trondheim

Saken oppdateres.

Kjære Nav, kjære politikere, kjære noen som kan bestemme noe om dette: Kan dere ordne det slik at jeg kan få gå litt mer på jobb selv om jeg er delvis permittert? Det er så mye som skulle vært gjort. Vaske butikken, rydde i kjelleren, ordne og pynte i utstillingene, øke tilstedeværelsen i sosiale medier slik at vi kan komme styrket ut av dette osv osv. Nødvendig arbeid, men som vi ikke har tid til når vi er nedbemannet til et absolutt minimum.

Selv om omsetningen nå tar seg langsomt opp i vår familiebedrift i Midtbyen, har vi tapt mye og må spare alt vi kan i lang tid fremover. Derfor kan vi ikke komme fullt tilbake fra permitteringene våre enda. Det kan faktisk være at jeg nå har bedre helse enn jeg hadde før koronapermitteringen kom: Kostholdet i familien er for tiden ypperlig, ingen snare ferdigløsninger på bordet; badet vaskes noe oftere enn vanlig, det spirer og gror i potter inne og ute og Nav betaler meg for å lytte til lydbøker mens jeg baker eller broderer.

Å bruke noe av denne tiden på å gå på jobb, er derimot trygdesvindel. Men jeg ville så gjerne bruke noe mer av tiden min på jobben. Lønnstilskuddsordningen er dessverre ubrukelig for oss, uten at det blir plass her til å gå inn på de detaljene.

Kan ikke noen bare ordne det slik at jeg kan dra på jobb fire, fem timer mer per uke på Nav sin bekostning? I stedet for å brodere eller bake?

