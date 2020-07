Ungdommer, politiet og en bussjåfør

Sørloth scoret i toppkamp – gulldrømmen lever for Trabzonspor

Vi leser i Adressa at politiet har fått litt utfordringer med noen ungdommer som samler seg. Sist lørdag var det en gruppe ved Hestsjøen. Jeg var ikke til stede ved Hestsjøen, så min betraktning er basert på hva jeg har lest i adressa.no.

Slik jeg forstår det, var innsatsleder først til stede, deretter kom to kvinnelige politibetjenter. De oppfattet, ifølge avisa, situasjonen så skremmende at de måtte tilkalle flere patruljer: «De var så mange, og vi var bare to.»

Etterhvert fikk de løst opp forsamlingen, og de fleste ungdommer skulle ta bussen hjem. Bussjåføren kunne ikke ta med så mange, han hadde jo avstandsregler å forholde seg til.

Men, og her kommer det store men, politiet ville at han skulle ta med flere i bussen. Bussjåføren er alene i bussen med utagerende ungdom som politiet oppfattet som skremmende fremferd, men å få alle på bussen syntes de var ok.

Jeg synes politiet skal sette seg inn i situasjonen til sjåføren jeg. Er det mulig å ikke tenke på eventuelle konsekvenser på bussen?

