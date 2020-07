Skal du bli seriemester må du leve som en seriemester

Fjelltur i sommer? Her finner du oversikt over de beste appene for turruter

Saken oppdateres.

ROOOOOSENBOOORG! ROOOOOSENBOOORG! Sjalalalala oh Rosenborg... ! Normalt runger dette over Lerkendal minst hver annen uke fra mars til langt ut på senhøsten. Slik er det ikke i år. Det tror jeg guttene på laget kunne trengt akkurat nå der de tappert løper, takler, presser og skyter - for igjen å kunne heve pokalen som seriemester over hodet under flomlyset på Lerkendal senhøstes 2020.

Slik det ser ut nå er det en liten snuoperasjon som må til. Den sympatiske haugalendingen er dratt hjem og Trond Henriksen gjør alt han kan for å få laget på vinnersporet. Koteng og co leter etter en hovedtrener som skal snu skuta for å hente nettopp seriegullet og helst Norges-pokalen hjem til Trondheim. Jeg håper de finner en som også kan «skru hoder» for det er ikke kun fotballkunnskap som trengs på Lerkendal nå.

Slik laget har framstått i år som i fjor så har de virket tafatte, uten vilje til å spille med hjertet utenpå drakta. De virker stresset og presset, og presterer langt under det «alle» forventer når man ser på navnene i spillerstallen. Frykten for å ikke levere som forventet ligger tykt utenpå hele klubben. Ytre omgivelser hjelper ikke til. Herværende avis virker nærmest å ha ferdigprodusert artikler om kriser og elendighet før første spark på ballen er tatt. Hvordan i all verden skal noen få resultater under slike forhold? Det spiller ingen rolle om alle andre mener at det må de takle. De er mennesker, de har følelser og de vet hva som gjelder. De må prestere og vinne hvis Trøndelag skal være fornøyd. Det holder egentlig ikke å vinne heller, for det skal være med underholdningsverdi på linje med en Oscar-vinner.

Skal du lykkes med å bli seriemester og cupmester må du imidlertid leve som det. Det ser ikke helt slik ut nå. Det skrives spaltemeter på spaltemeter om krise og alt som går galt. Hele klubben har skuldrene høyt over hårfestet.. Det ble tent et lite håp etter seieren i Bergen og en strålende 1. omgang mot Vålerenga. Seieren over Stabæk var også svært kjærkommen. Det er likevel en jobb igjen å gjøre før en friskmelding kan utstedes.

Utfordring som det ikke ser ut som klubben har skjønt dette. Det vil si at 24/7 så må du opptre, tenke og føle deg som seriemester. Lenge før alle kamper, mål og poeng er telt opp. Du må ha tilliten til at det funker. Da får du rett energi inn i spillere, trener, laget, klubben og hele Trøndelag som gir seriemesterskap som resultat.

Det holder ikke bare å ha målet nemlig! Du må få resultatet under huden, ja i hvert fiber i kroppen. Da vil riktige valg bli tatt, de smarte grepene og tilliten til egne kvaliteter være på plass. Uten disse faktorene går det ikke.

Dessuten ville det ikke skade om både presse, Kjernen, «publikum» og byen hjalp til med å fokusere på det som er bra også. Det er ikke direkte rakettforskning at det du fokuserer på er det du skaper mer av. La oss derfor brette opp armene og hylle det som er bra, være gode medspillere og bidra til å løfte slik at spillere, trenere og hele klubben kan leve som seriemestere.

