Statens vegvesens alternative virkelighet: – Børstad bør prøve å bestille et prøveskilt

Viktig melding fra Statens vegvesen: Trafikkstasjonene har åpent 24/7. Om du blir stående i telefonkø i timevis, eller må vente flere dager for å få hentet ut et prøveskilt er det bare innbilning. Trøsten er at dette er en ordning som fungerer så godt for Statens vegvesen at de vil ha den permanent.

Det er bekymringsverdig hvis Frode Børstad i Statens vegvesen mener at de nå er tilbake i ordinær drift, og ikke kjenner seg igjen i problematikken jeg beskrev tidligere. En tydeligere bekreftelse på at de ikke forstår problemet, og at de tjenestene cd leverer ikke er gode nok, skal vi lete lenge etter.

Børstad forklarer at timebestilling i utgangspunktet var et koronatiltak, men at erfaringene er så gode at de vil fortsette med det permanent. Det er mulig det føles greit for ledelsen i Statens vegvesen, men nå er det vel en gang slik at disse tjenestene skal ytes ut fra brukeres behov og ikke de ansattes? Jeg vil understreke at jeg har møtt mange hyggelige og hjelpsomme ansatte på trafikkstasjonene som gjør sitt beste for å yte de tjenestene som virksomheten skal gi. Men det er bare så synd at det tar så lang tid å få møte dem.

Digitale løsninger kan være bra for de brukerne det passer for, men har Statens vegvesen tenkt tanken på at det er store grupper som verken har nett, smarttelefoner eller behersker de digitale løsningene som finnes. Og hvordan kan folk se det som en fordel at kundene nå må vente i dagevis for å få utført en tjeneste som tar to minutter å utføre?

Nei, Børstad. Det er ikke innbilling når flere opplever å sitte i telefonkø i evigheter og til slutt må legge igjen ønske om å bli oppringt, for deretter å ikke bli oppringt, for så å måtte begynne runden på nytt igjen neste dag.

Jeg vil anbefale Børstad å ringe til Statens vegvesen og bestille et prøveskilt. Deretter kan han skrive et nytt innlegg og fortelle hvor mange dager det tok før han fikk det i hånda. God ventesommer!

