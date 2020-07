Er investering i ski-VM fornuftig?

Politiet mener de to mennene lånte hundene sine til sju personer slik at de kunne begå overgrep

To uker senere ble hjertet til den lille også stille, så stille at det sluttet å slå

Jeg var ansatt i reiselivsbransjen i 30 år (fra 1983) og reiselivssjef i Trondheim i 15 år, og erfarte hvilken virkning store i drettsarrangement, både i Trondheim og ellers i landet, hadde. Erfaringen var at forventningene til store ettervirkninger uteble, ikke minst i forhold til hva som var ventet for reiselivsnæringen. Professor innen sportsøkonomi ved NTNU Harry Arne Solberg har i mange år vist til beregninger som bekrefter dette.

Det er nå planlagt investering i Granåsen-anlegget for bortimot 1,5 milliarder. I Adresseavisen 3. juli argumenterer en gruppe med representanter for reiselivsnæringen, NHO og Næringsforeningen i Trondheim for at Trondheims søknad for å få VM på ski i 2025 må opprettholdes. De underbygger argumentasjonen med påstand om at arrangementet vil ha «enorme positive virkninger for byen».

Dette er det altså erfaring og forskning på at ikke vil stemme. En tidagers VM-fest i Trondheim kan på ingen måte forsvare investeringer for eksempel i et hoppanlegg forbeholdt kun noen få brukere til 535 millioner. Investering totalt i størrelsesorden bortimot 1,4 milliarder i lille Trondheim vil være et svik overfor de mange uløste oppgavene i Trondheim, ikke minst overfor svake grupper og breddeidretten.

Rent bedrifts- og næringsøkonomisk er det meningsløst å forvente at et arrangement basert på at det konkurreres på ski vil gi økonomiske ringvirkninger som vil og en «return of investment», som gruppen påstår.

