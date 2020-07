Havner på på uførestatistikken

Et svik overfor de mange uløste oppgavene i Trondheim

Saken oppdateres.

Adresseavisen sier i en leder lørdag 4. juli 2020 at «For mange blir uføre». I lederartikkelen nevnes utdanningsnivå og økt ledighet. Men avisa «glemmer» å nevne innstrammingene i ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP).

Ved utgangen av 2017 var det 140 700 som mottok arbeidsavklaringspenger i Norge. Fra 2018 ble hovedregelen av AAP bare skulle gis i tre år mot tidligere fire år. Dette førte til en kraftig reduksjon i mottakere av AAP. Ved utgangen av første kvartal 2020 var det nå bare 118 000 som mottok AAP.

Forskjellen på to år og tre måneder er altså at det er 38 600 færre som mottar AAP nå. Og dette var hensikten med innstrammingene. Og mange av disse 38 600 har nok havnet på statistikken for uføretrygdede. Jeg vil endre på tittelen til Adressa: «Flere burde ha fått beholde arbeidsavklaringspenger etter 2018».

