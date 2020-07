Så enkelt som såpe og vann!

Grønt lys for reiser til blant annet Hellas, Italia, Frankrike, Spania og noen regioner i Sverige

Saken oppdateres.

Det er mye vi foreldre skal lære våre barn, jeg holder på å lære mitt barn å kjøre bil, det er veldig gøy å se henne mestre, og jeg koser meg på bilturer med henne.

Noe av det første de skal lære er renslighet, og dette bør sitte så vi klarer å være renslige resten av livet. Dette skal de ikke bare lære for sin egen del, men også for å være en del av et velfungerende samfunn. Her i landet er renslighet lett, eller det bør være det.

Alle har tilgang til rent og rennende vann, både varmt og kaldt. Hjemme, på jobb eller skole. Kunnskapen om renslighet og hygiene går langt tilbake i tid, Florence Nightingale satte kunnskapen i system og vi så tydelig sammenhengen mellom folkehelse, hygiene og fravær av sykdom. Vi som folk har nå lært igjen sammenhengen mellom det enkle grepet å vaske hendene og fravær av sykdom. Vanskelig er det ikke, det tar litt tid, men ikke mer enn to minutter noen ganger hver dag.

Hver gang man har gått på do, før og etter man har spist, eller skal lage mat, og ellers når man har vært borti ting som kan være skitten. Kanskje du trenger å vaske hendene 10 ganger i løpet av en dag, hver gang toppen 2 minutter og til sammen 20 minutter, kanskje til og med 30 minutter håndvask kan være lurt i løpet av en dag.

Det bør ikke være spesielt problematisk å få gjennomført for noen, ingen er så viktig eller så travel at man ikke kan rekke å bruke 30 min hver dag på hygiene. De fleste av oss både unge og gamle bruker mer enn dette på sosiale medier hver dag, tid som ikke gjøre nevneverdig mye for hygienen. 30 min er det vi bør bevege oss hver dag, det er ikke mye og du har fortsatt 23,5 timer til å gjøre andre ting.

Hvorfor er det da så vanskelig for mange å faktisk vaske hendene sine? Når vi nå i disse koronatider har klart det, og det har helt åpenbar effekt på ikke bare covid-19, men også på omgangssyke, sesonginfluensa eller normal forkjølelse? Nå går tallene opp på normal forkjølelse, ikke dramatisk men nok til å minne om at rådene vi fikk da pandemien slo oss er like viktige fortsatt. Og om vi skal komme tilbake til normale hverdagsaktiviteter som håndhilsing og klemming så må det nye normale være bedre håndhygiene.

Vi må kunne klare å vaske hendene, det er litt som å ta på sikkerhetsbelte i bilen. Jeg bruker jo ikke herretoalett, men har fått en advarsel fra menn om at det er en svært uhygienisk sone, fra menn som ikke er stolte av eget kjønn.

Så til alle menn som ikke vasker hendene etter toalettbesøk, kan dere ikke bare begynne med det, det koster dere så lite og vil gjøre så utrolig mye for alle oss andre. Mulig dere tror at dere ikke trenger det, men dere gjør det, og vi som er rundt dere setter stor pris på rene hender.

Det er ganske så gøy å lære sine barn ting, håndvask er noe man bør lære tidlig, og kunnskapen burde sitte resten av livet. Det viser seg at den ikke gjør det, siden en pandemi lærer det oss igjen og vi ser at noe så enkelt som håndhygiene ikke er noe alle kan fra før. Når noe så enkelt som to minutter med vann og såpe dreper pandemier så bør vi klare å gjøre dette alltid, vi som har både såpe og vann tilgjengelig alltid.

