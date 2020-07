25 trønderske idrettshelter - Knut Knudsen må med!

Åpner ny butikk i Midtbyen: – Morsomt å se at trenden fortsetter

Saken oppdateres.

Jeg må si jeg fikk hakeslepp da Adresseavisen tirsdag 7. juli nominerte 25 trønderske idrettshelter gjennom tidene. Sikkert mange flotte navn, men en utøver er fullstendig uteglemt: Knut Knudsen fra sykkelbyen Levanger.

Etter mitt skjønn er Knut den største trønderske idrettsutøver gjennom alle tider. Han deltok i en sterk internasjonal idrettsgren. Sykkelsporten er enorm i Europa og for så vidt i hele verden. Knut ble olympisk mester på på bane i 1972 og og gjentok bedriften året etter i VM. Han har en rekke internasjonale etappeseire, blant annet seks seire i Italia Rundt.

Han hevdet seg, som eneste nordmann, blant sterke proffsyklister fra mellom-Europa. Det er både skandaløst og historieløst å utelate Knut Knudsen fra listen. Jeg ser at det kan diskuteres hvem som bør være med på denne heltelisten. Knut er udiskutabelt, kvalifisert. Han var en foregangsmann for sykkelsporten i Levanger og i Norge for øvrig. Det var han som først hevdet seg internasjonalt i sykling. Etter hvert ble Norge en sterk nasjon med en rekke gode ryttere.

Som nevnt - Knut Knudsen må med på denne elitelista. I motsatt fall vil jeg hevde at en slik nominering av trønderske idrettshelter bør frafalle.

