Kjære kulturminister!

Saken oppdateres.

Vi er mange i Norge som arrangerer festivaler og konserter etter 1. september. Vi har ventet lenge nok i det uvisse nå. Det er under to måneder igjen til jeg skulle ledet an 200 frivillige for å gjennomføre årets Blues in Hell festival 3. - 6 . september. Vi vet godt at det ikke vil bli en «normal» festival.

Vi føler allikevel at vi ønsker å gjøre noe for våre trofaste venner, og vi har alt klart for å ta imot 500 publikummere som er hva jeg ønsker meg. Med over 1000 kvadratmeter til rådighet har vi ingen problemer med å tilrettelegge for alle smittevern krav inkludert «ansvarlig avstand» som det bør hete. Men tiden er i ferd med å renne ut og våkenettene er kommet for lenge siden.

Jeg går konstant med en vond klump i magen. Som veteran i festivalbransjen synes jeg ikke at jeg fortjener det. Det gjør ikke situasjonen bedre av at Stortinget har tatt «ferie» og at vi mest sannsynlig ikke får noe nytt fra dere på en god stund. Så jeg ber deg Abid om å gi oss den forutsigbarhet vi trenger. Festivalene og konsertarrangørene i Norge stopper ikke 1. september