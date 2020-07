Norsk helsesvesen på sitt beste

Over 25 ting å gjøre for deg som skal være i Trondheim i sommer

Saken oppdateres.

Norsk helsevesen får mye oppmerksomhet når noe ikke er bra og dette bidrar sikkert til forbedringer. Men hvor er de gode historiene? Her er en som viser norsk helsevesen på sitt beste.

Jeg hadde en «flytur» over sykkelstyret og landet på venstre hånd som førte til underarmsbrudd. Dette skjedde på Tempe på vei til jobb. Omtenksomme venner, som jeg ikke kjenner, sørget for at jeg ble hentet med ambulanse og at sykkelen min ble forsvarlig låst. Røntgenbilder viste at det var et brudd som trengt kirurgi for å bli bra.

Jeg fikk time til dagkirurgi og møtte som avtalt opp kl. 7.30. Ble møtt av Ingalill som tok meg til et rom og kirurgen kom og forklarte hva som skulle gjøres. Deretter ble jeg ble tatt til operasjonsstue hvor jeg møtte nye venner, som jeg heller ikke kjenner. Anestesilege kom og du verden hvilke «ludotriks» han hadde, for armen «forsvant». Tilbake på rommet etter ca. 1,5 timer møtte jeg igjen Ingalill som serverte frokost.

Jeg var hjemme igjen kl. 12.00 utstyrt med god informasjon om hva som hadde vært gjort, smertelindring for de første dagene og informasjon om hva jeg skulle gjøre for å sikre at hånden blir bra. Etter et par timer kom det SMS med innkalling til oppfølging hos ortoped på poliklinikken.

Supereffektivt, dyktige fagfolk og ikke minst kjempehyggelige mennesker.

