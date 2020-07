Svar til Dagfinn Ellefsen om tømmestasjon for bobiler på Sandmoen

Saken oppdateres.

Takk for din tilbakemelding i Adresseavisen 12. juli. Det er fint med tips om forbedringspotensial i byen vår. Når det gjelder tømmestasjonen for bobiler på Sandmoen stemmer det at vi har hatt noen utfordringer etter at ny stasjon ble satt opp. Sist uke gikk avløpet fra tømmestasjonen tett. Vi fikk spylt røret og nå fungerer den som normalt igjen. Videre skal vi følge opp dette og se på våre rutiner for renhold i sommer. Vi må også vurdere om dagens løsning er den beste på sikt.

