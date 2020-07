Utbyggerkynisme?

To 20-åringer startet et eventyr som ikke tar slutt

Saken oppdateres.

En sjelden gang opplevde naboer i en utbyggings-/fortettingssak å bli hørt da Bygningsrådet 31. mars fattet et enstemmig vedtak om opphevelse av rammetillatelse, gitt av administrasjonen for riving og bygging av et nytt utypisk leilighetsbygg. Vedtaket brukte ord som «massivt» om prosjektet.

Fredag 3. juli kl 16.46 mottok naboene nok et nabovarsel fra utbygger. Dette er ca. 46 minutter ut i de fleste arbeideres ferie – og med 14 dager tilbakemeldingsfrist for sikkerhets skyld. Tredje runde for naboene og et déjàvu for oss som mottok første varsel på ca. samme tid i fjor. Her hamres det løs på de mest ugunstige tidspunkt for å unngå gode prosesser. Det kan også være verdt å nevne det «positive» brevet om innvilget rammetillatelse som ble oversendt fra kommunen lille juleaften 17.30. God jul.

For de som ikke har mottatt nabovarsler består disse gjerne av minst 10-12 vedlegg. Primært vidvinkelbilder som får alt til å se lekkert ut og litt tekst om formål. I dette tilfellet er det forrige prosjektet justert med et annet og faktisk høyere tak, det ene hjørnet er blitt litt mindre mens et annet er blitt større. Siden målene er så dårlig beskrevet kan vi kanskje gjette oss til at det «massive» bygget nå er en plass mellom fem til ti kvadratmeter mindre - eller «massive light» om du vil. Så maksimalutnyttelse er vel fortsatt relativt dekkende.

Vi lurer på hvor mange andre avslåtte fortettingssaker det sendes nytt nabovarsel om i disse dager? Så kan utbyggerne reise tilfreds på ferie, mens vi andre må bruke tid på tilsvar i ferien. Er det rart om ord som utbygger for mange har blitt et skjellsord? Hvor mange kjempeprosjekter har det vært skrevet om i lokalavisene de siste måneder? Og hvor mange frustrerte debattinnlegg fra naboer har det vært?

Det er en trøst å se at vinden kanskje holder på å snu. «Forhåpentligvis er dette et linjeskifte i denne type saker. Forringelse av boforholdene for naboer må vektes høyere enn det som har vært gjort tidligere.» (Sitat Trygve Bragstad/Høyre etter avslag utbygger fikk i saken vår. Sitatet er basert på flere avslag utbyggere fikk i samme periode.)

Men marerittet for naboene pågår år etter år. Utbygger skal imidlertid være klar over dette; kyniske provokasjoner tenner gjerne en flamme i allmuen. Vi naboene som ikke har rukket å reise på ferie har snakket sammen og er beredt til å brette opp armene for tredje gang. Utbygger har tidligere «truet» med at de har god tid. Men vi lar oss ikke skremme av det. Vi har også tid – når ferien er over. Det kan jo ikke være sånn at naboer må bruke dagene i bobilen eller på et hotellrom til å slåss mot en kynisk utbygger.

Vi ønsker gode demokratiske prosesser med balanse mellom de profesjonelle og allmuen. Akkurat nå er det veldig tungt å være sistnevnte.

Vi har vel alle hørt om bukkene som skulle til seters å gjøre seg fete. I vårt tilfelle er det en allerede velbeslått utbygger som skal gjøre lommeboka si enda fetere - spørsmålet er hvor mye og på hvem sin bekostning - naboenes? Er det et sånt samfunn vi ønsker oss?

