Ta pant på brunsneglen

At ærlige mennesker utsettes for slik behandling, er uhørt

To sakkyndige oppnevnt for å vurdere tilstanden til drapssiktet 31-åring

Saken oppdateres.

Brunsneglen invaderer våre hager og fritidsområder. Hvorfor ikke vurdere å innføre en kommunal panteordning der de som plukker og leverer brunsneglen skal få utbetalt et beløp pr kilo. Jeg ser for meg at kommunene oppretter leveringsstasjoner slik at det skal bli lett for alle å levere sneglene. Et slikt tiltak vil få fart på plukkingen og på sikt utrydde brunsneglen som ikke hører naturlig til i den norske fauna. Brunsneglen kan gå en tøff fremtid i møte.

