Huff tytti, tullesak om forvillede baconbiter

Omsatte for 14,5 millioner i fjor. Nå er trondheimsselskapet konkurs

Politiet frykter for fotgjengere på Frøya - ber om at de går ut av veibanen

Ranheim-spilleren slet med selvtilliten og var for «spinkel» i Eliteserien. Nå er han blitt en av Maalens viktigste menn.

Henriksen mener dette er grunnen til at RBK sliter

- Det endte med at gjestene fikk pælme vannballonger på en ansatt

Elever som ikke velger fremmedspråk på ungdomsskolen, vil bare ha faget i to år på videregående

- Det endte med at gjestene fikk pælme vannballonger på en ansatt

Leeds klar for Premier League etter West Bromwich-tap

Saken oppdateres.

Tullesak om baconskive: Det er sommertid i Adressa. Mye tullesaker, men toppen, så langt, var vel artikkelen om en person som fikk en baconskive i en vegetarwrap. Fikk inntrykk det sto om liv, men det var bare en baconskive som havnet i en wrap, ved et uhell av kjøkkenet. Saken fremstilles som et alvorlig overgrep og serveringsstedet legger seg flat. Slik dagens krenke-hysteri krever. Må revurdere mitt abonnement, da jeg ikke ønsker å betale for å lese om tull og tøys.

JAN JOHNSON

Huff tytti: Det var et mye brukt uttrykk i min oppvekst når vi omtalte noe alvorlig galt. Bacon i vegetarburger fikk spalteplass i avisa 15. juli. Da jeg las overskrifta, tenkte jeg at her prater vi om cyanid, eller det som verre er.

Bacon gjør ikke saken mindre alvorlig. Denne saken burde få førsteside og mer trykksverte. Her er det en generasjon som kjemper for å overleve. Hva med Stortinget og en hurtigarbeidende komite?

EVA BORGEN

Forvillede baconbiter: Korona, flyktningekrise, klimakrise, usikker økonomi, ellevill utbygging, brunsnegler og annen elendighet. Angstdempende og beroligende da at noen forvillede baconbiter i vegetarwrapen får ei halv side i avisa vår :) Godt å bo i Trondheim!

BERIT HOPSDAL

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter