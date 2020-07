På ferjekaia ligger det an til skilsmisse mellom et ektepar som står i kø

Debatten om rasisme i Norge har tatt av etter drapet på George Floyd i USA. Da passer det godt å ta frem vårt gamle forslag om å gjøre kollektivtrafikken til rasismefri sone, som et av tiltakene som enkelt kan gjennomføres for å gjøre noe med hverdagsrasismen.

Buss- og trikkeførere er utsatt for mye. Noe av det vi er utsatt for er trusler, trakassering og vold fra passasjerer. Det kan dreie seg om alt fra kjefting, spydigheter, slag og spark i buss/trikk og til fysisk vold mot føreren. Vi har medlemmer som er blitt angrepet og skadet, med påfølgende sykemelding. Vi har førere som er blitt drept av psykisk ustabile passasjerer. Vi har de som blir kalt «svarting», «muslimfaen», «jævla neger» osv.

Vi har hele spekteret, men vi merker at våre kolleger som er litt mørkere i huden er mer utsatt enn oss som er ganske hvite. Ikke bare får de oftere kjeft og tilrop, men trakasseringen er også av grovere karakter, bl.a med rasistisk tilsnitt. Slik kan vi ikke ha det. Men vi skjønner at det er ikke mulig å hindre all trakassering av sjåføren. Vi skjønner også at det er nesten umulig å sikre seg mot at noen klikker og tyr til vold. Men det er mulig å gjøre noe.

Et tiltak som er mulig og enkelt å gjennomføre er å gjøre alle kollektive transportmidler til rasismefri sone. Det at bussen blir rasismefri sone vil kanskje ikke i seg selv gjøre noen forskjell. Men med god merking vil det sende et kraftig signal til alle, om at på denne bussen/trikken/båten/toget er det nulltoleranse for mobbing og trakassering. Dette vil gjelde både føreren og passasjerene - begge veier. Vi opplever nemlig også at passasjerer blir mobbet og skjelt ut, spesielt de som er litt mørkere i huden, av andre passasjerer. Og vi skal vel heller ikke stikke under en stol at det finnes sjåfører som heller ikke oppfører seg som de skal.

Dersom bussen/trikken er klart merket med at her tolerer vi ingen form for trakassering, så vil det bli mye lettere for folk å gripe inn når noe skjer, bare ved å henvise til merkinga. Vi tror også merking, sammen med en kampanje ( f eks Ikke mobb kameraten min) vil ha en forebyggende effekt. Vi har lokalt gjennomført flere slike kampanjer internt for å sette fokus på holdninger, og har hatt god effekt av det. Når dette blir allment kjent så vil det være et kraftig signal både utad og innad.

Får vi i tillegg fjernet pengehåndteringen, så forsvinner ende en kilde til rasisme, da betaling og pengehåndtering er et område som skaper konflikter mellom sjåfør og passasjer. Vi får også redusert/fjernet faren for ran og overfall. Vi ser jo at det har fungert helt fint uten kontanter i disse koronatider, så det er ingen grunn til å begynne med dette igjen. Vi må regne med at koronaen vil være her i lang tid fremover. Bare det skulle tilsi at en enorm smittekilde, som penger er, burde være en saga blott.

Fysiske penger er et lovlig betalingsmiddel i Norge. Alle har ikke en smarttelefon og en app. Alle har ikke en PC eller alle bussholdeplasser har ikke en billettmaskin. Men alle som skal reise med buss har en telefon, og kan sende en sms for å få billett. Hvis vi i tillegg gjør billetter tilgjengelig på noen dagligvarebutikker, så skulle alle ha muligheten til å få betalt på bussen.

Vi har luftet dette med rasismefri sone både for AtB og busselskapene i byen, og har stort sett fått positive tilbakemeldinger. Likedan er det ingen selskap i bransjen som ønsker kontantene tilbake. Men det er et stykke fra ord til handling. Derfor bør fylkespolitikerne nå komme på banen og fatte vedtak. Vi tror dette vil være en vinn-vinn-situasjon for både sjåfører og passasjerer, og skape en hyggeligere og sikrere kollektivtransport.

