Rødt for fare!

I Adresseavisen 15. juli står å lese at riving av det kjente Siemensbygget, byens vakreste kontorbygning, er i gang. Den presist formede, røde administrasjonsblokken skal i likhet med den omstridte Y-blokka i hovedstaden gjøres om til problemavfall.

1950-og 60-talls-arkitekturen har tydeligvis ikke gode levekår i dagens samfunn. Forbilledlig proporsjonering, utsøkt materialbruk- og detaljering i samspill med grønne omgivelser er nok ikke elementer som teller i regnskapet for Siemens i dette tilfelle. Man finner det etter sigende ikke økonomisk bærekraftig å satse på rehabilitering av en bygning som antikvarisk er klassifisert under bevaringsklasse C.

Samtidig vet vi at det samfunnsmessig, ut fra et klima-og miljøperspektiv, ikke er bærekraftig å rive bygninger. Her kommer det tydeligvis an på hvilke faktorer som tas med i regnskapet og hvordan de vektlegges.

Riving er påbegynt innvendig, opplyses det i avisen. Kanskje vil man nå få åpnet øynene for nye muligheter til utnyttelse av de åpne arealene. Undertegnede tillater seg å tro at den lave etasjehøyden ikke nødvendigvis er til hinder for ny utnyttelse. Det fins eksempler på rehabilitering hvor det delvis åpner opp mellom etasjene og derved skaper attraktive nye romlige løsninger. Siemens leier nå kontorlokaler annetsteds, men kanskje finnes det andre leietakere som ser potensialet i denne spesielle bygningen?

I arkitekturguiden for Trondheim heter det i omtalen av Siemens-anlegget (Herman Krags arkitektkontor, 1962): «viser at det er mulig å forme et moderne industrianlegg med en positiv identitet utelukkende ved bruk av materialer som er standard mengdevare.» Oppdragsgiverne den gang var fremsynte byggherrer og løsningen og utformingen av anlegget i Trondheim dannet mønster for firmaets byggeprosjekter andre steder.

